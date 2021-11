PSG : Georginio Wijnaldum justifie son retard à l'allumage

Il n'est pas le recrutement le plus clinquant, mais il fait partie de ces joueurs censés équilibrer une équipe faite de stars. Arrivé libre depuis la fin de son contrat à Liverpool, Georginio Wijnaldum (30 ans) n'offre pas encore le rendement escompté. D'abord titulaire dans le onze de Mauricio Pochettino, il a peu à peu perdu sa place au profit de Gueye, Herrera et Verratti, revenu de blessure. À nouveau sur le flanc, l'Italien offre au Néerlandais de nouvelles chances, mais la prestation manquée du milieu de terrain contre Lille, vendredi dernier, inquiète.

Présent en conférence de presse à la veille du déplacement du PSG à Leipzig comptant pour la 4e journée de la Ligue des Champions (à suivre en live commenté sur notre site), Wijnaldum devrait être titulaire en Allemagne pour enfin convaincre son monde. Il avait une première fois exprimé les raisons de son retard à l'allumage, expliquant que le travail avec Pochettino ne faisait que débuter. Cette fois, il assure que les nouveautés cumulées (nouvel entraîneur, nouvelle équipe, nouveau pays, etc.) sont la cause de ses difficultés.

Wijnaldum demande du temps

«Les changements, le style de jeu... À Liverpool, on était une équipe qui était ensemble pendant 5 ans. On avait notre identité. C’était différent. Le coach ici préfère quand on fait de la rotation. On n'est pas toujours à la même position. À Liverpool, c’était un peu comme ça, mais là, il faut s’habituer, c’est ma première saison. Il y a pas mal de différences, mais ça ne change pas trop », assure celui qui demande du temps avant de trouver le bon rythme de carburation. D'après l'international oranje, c'est comme ça que les Reds ont fini par dominer leur sujet en Ligue des Champions.

«À Liverpool, on a joué des années ensemble. Avant même qu’on gagne la Ligue des Champions, on a beaucoup progressé et, maintenant, au PSG, ça ressemble un peu à ma première saison à Liverpool. On se découvre ensemble. On s’habitue à nos coéquipiers. C’est difficile de comparer ces deux équipes car l’une était ensemble depuis 4 ans, je crois, avant de gagner», assume le milieu de terrain qui doit se sentir parfois un peu seul au milieu de tous ces hispanophones. «La chose la plus importante, c'est de bien connaître mes coéquipiers. Il n’y a pas un seul joueur avec qui j’ai déjà joué avant. (...) Je dois faire connaissance avec mes coéquipiers, savoir comment ils jouent, comment ils pensent.»

