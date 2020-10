LdC : Chelsea s'amuse contre le FK Krasnodar

Lors de la première journée, le FK Krasnodar et Chelsea ont débuté par un match nul contre respectivement le Stade Rennais (1-1) et le Séville FC (0-0). Les deux équipes avaient donc à cœur de remporter un premier match lors de cette campagne 2020/2021 de Ligue des Champions. Et le début de match était assez rythmé entre les deux formations. Daniil Utkin déclenchait la première banderille (4e) avant qu'Hakim Ziyech lui réponde pour Chelsea (9e). Les Blues haussaient le rythme et Timo Werner obtenait un penalty. Cependant, Jorginho se manquait en frappant sur le poteau gauche et Matvey Safonov éloignait le danger avec un peu de réussite (14e). Bien heureux sur ce coup-là, Krasnodar avait une nouvelle possibilité via Tonny Vilhena mais Kurt Zouma détournait en corner (19e). Loin de se contenter d'un rôle de sparring-partner, la formation russe mettait en difficulté sur quelques séquences des Blues assez brouillons sur le front de l'attaque. Cependant, l'équipe de Frank Lampard parvenait à régler la mire. Bien trouvé sur la gauche de la surface par Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi frappait vers le but russe et Matvey Safonov réalisait une faute de main (1-0, 37e). Cela permettait aux Blues de rentrer aux vestiaires avec un but d'avance.

La suite après cette publicité

En seconde période, Chelsea se faisait peur en concédant des occasions de Kristoffer Olsson (47e) et Daniil Utkin (48e) avant que Matéo Kovacic (49e) mette à contribution Matvey Safonov, le gardien de Krasnodar. Voulant revenir au score et égaliser, les Bykis trouvaient même la barre transversale par l'intermédiaire de Yuri Gazinskiy (55e). Evgeni Chernov mettait aussi le danger sur le but d'Édouard Mendy (61e) en vain. Finalement à force de rater, Krasnodar se faisait punir suite à une main d'Aleksandr Martynovich dans sa surface (74e). Timo Werner ajustait sur la gauche d'un missile un Matvey Safonov impuissant (2-0, 76e). Mieux, Chelsea se mettait définitivement à l'abri dans la foulée grâce à Hakim Ziyech. Trouvé par Timo Werner au point de penalty, le Marocain déposait le ballon dans le petit filet droit (3-0, 80e). Christian Pulisic s'est lui aussi offert un but en fin de rencontre (4-0, 90e). Avec ce résultat de 4-0, les Blues prennent la tête du groupe E juste devant Krasnodar, Rennes et le Séville FC.

Le classement du Groupe E