Coupe de France : le Red Star fait chuter Lens, Montpellier s'en sort à Alès

On dispute les 1/16es de finale de la Coupe de France ce week-end. Au lendemain des qualifications de Toulouse (L2) et Boulogne-sur-Mer (N1), quatre matches étaient au programme en ce début de samedi après-midi. Au stade Bauer de Saint-Ouen, le Red Star (N1) a joué un bien vilain tour au RC Lens. Après avoir ouvert le score par Pape Meissa Ba, sur un service de l'ancien Lensois, Benjamin Gomel (1-0, 21e), les Sang et Or ont recollé par Facundo Medina (1-1, 29e) avant de prendre l'avantage après la pause, par Cheick Doucoure (1-2, 49e). Mais en fin de match, les Audoniens ont réalisé l'exploit de l'emporter grâce à Diego Michel (2-2, 83e) et Alan Dzabana (3-2, 90e+1). Le 5e de Ligue 1 prend la porte. Le 6e de National 1 verra les 8es de finale.

De son côté, Montpellier, septième de Ligue 1, se déplaçait au Stade Pierre Pibarot pour affronter l'Olympique d'Alès en Cévennes (N3). Après avoir pris l'avantage par Jordan Ferri (0-1, 11e), le MHSC s'est fait rejoindre sur une réalisation d'Oussama El Bakkal (1-1, 22e). En fin de match, Gaetan Laborde a sorti Montpellier d'un mauvais pas (1-2, 84e). De son côté, Sedan (N2) a disposé de FC Saint-Louis Neuweg (N3), grâce à deux buts inscrit en seconde période. Alexandre Ramalingom (0-1, 72e)et Aziz Dahchour (83e) sont les buteurs. Enfin, aux tirs au but, le GFA Rumilly Vallières, 11e du groupe C de National 2, a sorti le FC Annecy de Kevin Saccani, pensionnaire de National 1 (1-1, 6-5 t.a.b). On connaît désormais les six premiers qualifiés pour les 8es : Montpellier, Toulouse, Boulogne-sur-Mer, le Red Star, Sedan et le GFA Rumilly Vallières.