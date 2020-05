MU : Odion Ighalo attendu en Chine

Entre Odion Ighalo et Manchester United, l'histoire a très bien débuté mais elle pourrait connaître une fin frustrante. Prêté par le Shanghai Shenhua jusqu'au 30 juin prochain aux Red Devils, l'attaquant de 30 ans a récemment fait part de son envie de terminer la saison qu'il a commencée avec la formation entraînée par Ole Gunnar Solskjaer. Car si l'exercice 2019-2020 en Premier League est à l'arrêt depuis le 13 mars dernier, il pourrait reprendre ses droits dans les prochaines semaines pour se finir au-delà du 30 juin.

Et comme le précise Sky Sports, le Shanghai Shenhua entend bien récupérer l'international nigérian afin qu'il soit prêt à débuter la prochaine saison the Chinese Super League. C'est pour cela qu'Odion Ighalo est attendu du côté de la Chine. Le média britannique que le seul moyen pour Manchester United de conserver le Super Eagle est de verser près de 25 M€ au club chinois afin de s'attacher définitivement ses services, alors que Newcastle semble prêt à sauter sur l'occasion. Reste à savoir comment se finira l'histoire entre l'ancien buteur de Watford, auteur de 4 buts et 1 passe décisive lors de ses 8 apparitions avec le maillot mancunien, et les pensionnaires d'Old Trafford.