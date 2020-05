Odion Ighalo veut finir la saison avec Manchester United

Odion Ighalo (30 ans) veut aller au bout de son rêve. Ce dernier ayant commencé le 1er février dernier quand il avait rejoint en prêt son club de cœur, Manchester United, pour y remplacer numériquement Marcus Rashford. Avant d’être interrompu un mois et demi plus tard par l’épidémie du Covid-19 (le 13 mars). Lui laissant le temps d’inscrire quatre buts en huit rencontres et de participer à la bonne passe du club.

« Je voudrais terminer la saison si c'est possible. J'étais en bonne forme, je marquais des buts et maintenant nous sommes arrêtés depuis plus d'un mois. J'ai fait de mon mieux et j'espère que nous reviendrons jouer. Pour le moment, je suis en prêt, ce qui réduira mon temps au club », a-t-il glissé à ce sujet à la BBC. Seulement, son prêt prendra fin le 30 juin et il devra retrouver sa formation du Shanghai Shenhua qui attend elle aussi de savoir quand elle pourra reprendre le chemin des terrains. A moins de prolonger le plaisir ? « Nous pensons juste au présent pour le moment et à terminer la saison avant de commencer à penser au contrat (…) Je veux juste que tout le monde soit en sécurité et voir ce que l'avenir nous réserve », a-t-il ajouté.