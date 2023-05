Vidéo : l’incroyable geste de soutien des joueurs et du stade de Flamengo à Vinicius !

La suite après cette publicité

Vinicus Jr a été victime de racisme tout au long de l’année en Liga notamment par les supporters des clubs espagnols… Récemment, lors du match opposant Valence au Real Madrid, il a été victime de racisme en pleine rencontre… C’est le coup de trop. Ce sont des actes qui tuent le football mais ce sport se voit renaître par des actions humaines et émouvantes comme celle des joueurs et du stade de Flamengo affichant le nom du Brésilien et s’asseyant pour le soutenir ! Un beau geste qui en provoquera encore d’autres.

