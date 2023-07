Amical : Manchester City renverse le Yokohama F. Marinos

Opposé au Yokohama F. Marinos, ce dimanche, pour une rencontre amicale, Manchester City a tenu son rang. Si les hommes de Pep Guardiola ont rapidement été menés au score, les Citizens ont finalement pu compter sur Julian Alvarez, buteur et passeur décisif, puis Erling Haaland, auteur d’un doublé après la pause, pour renverser la tendance.

Menés 2-0 après 37 minutes de jeu, les Mancuniens, portés par une réalisation de John Stones et un but de Julian Alvarez, égalisaient juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Erling Haaland entrait en jeu et s’offrait un doublé (52e, 90+2e). Rodri participait également à la victoire des siens (72e). La réduction du score de Kenta Inoue en fin de rencontre ne changeait rien au résultat final (5-3).

