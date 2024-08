Les chiffres hallucinants du transfert de Julian Alvarez à l’Atlético de Madrid

Après un mois de juillet relativement calme sur le marché des transferts, le mois d’août promet d’être bien plus animé. Avec la fin des Jeux Olympiques et la reprise imminente des championnats, certaines équipes devraient terminer de faire leurs emplettes afin de peaufiner leur effectif. Jusqu’ici, l’Atlético de Madrid a été l’un des clubs les plus actifs sur le mercato. Habituellement plutôt calme quand il s’agit de sortir le portefeuille, les Colchoneros ont décidé de rajeunir un groupe qui a affiché certaines limites l’an dernier.

Ainsi, plusieurs cadres vieillissants ont été cédés cet été, à l’image d’Álvaro Morata, Stefan Savic ou encore Saul Niguez. Des départs qui ont déjà été palliés par les arrivées astucieuses d’Alexander Sorloth et Robin Le Normand, deux références en Liga recrutées contre près de 30 millions d’euros chacun. Pour renforcer l’entrejeu, les Matelassiers ont décidé de miser sur Conor Gallagher, qui a enfin donné son accord pour rejoindre la capitale ibérique, tandis que Javi Guerra pourrait également poser ses valises du côté du Civitas Metropolitano. Mais ce n’est pas fini pour le club de la capitale qui a de la suite dans les idées cet été.

En effet, les Colchoneros devraient aussi gérer le départ imminent de Samu Omorodion vers Chelsea. De ce fait, le board espagnol a déjà ciblé son remplaçant en la personne de Julian Alvarez. Désiré depuis de longues semaines par la cellule de recrutement de l’Atlético, l’attaquant argentin de 24 ans devrait quitter Manchester City pour rejoindre Madrid cet été. Selon le média argentin Diario Olé, il n’y a plus aucun doute : le champion du monde argentin va signer à l’Atlético de Madrid dans quelques jours. Le média d’outre-Atlantique en a ainsi profité pour donner les détails juteux de cette grosse opération.

En effet, selon nos confrères argentins, Manchester City devrait réaliser la plus grosse vente de son histoire en recevant 80 millions d’euros des Colchoneros, bonus compris. Outre son attrait sportif pour le projet présenté par le club de la capitale espagnole, Julian Alvarez devrait par ailleurs se remplir les poches. Même si la différence ne se trouvera pas au niveau de son salaire, qui serait sensiblement le même que celui qu’il perçoit à City, Julian Alvarez devrait ressortir gagnant de ce départ grâce au pourcentage qu’il percevra sur ses droits à l’image. Ne touchant que 75% de ces derniers chez les Skyblues, l’ancien de River Plate devrait bénéficier de l’intégralité des bénéfices extraits de ses droits à l’image avec les Matelassiers. En plus d’être au centre d’un projet sportif excitant, le récent vainqueur de la Copa América devrait également être encore plus riche qu’à City…