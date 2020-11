LOSC : Christophe Galtier n'a pas apprécié l'entame de son équipe

Le LOSC aura donc chuté pour la première fois de la saison en Ligue 1 à Brest (3-2). Les Dogues qui ont effectué une entame calamiteuse en encaissant trois buts en quarante-cinq minutes, ont donc rendu les armes après leur brillant succès en Ligue Europa face à l'AC Milan (3-0) jeudi. Un premier revers en championnat qui a irrité Christophe Galtier. L'entraîneur du club nordiste n'a pas vraiment apprécié l'entame de ses joueurs et l'a fait savoir.

« On a pensé que le coup d'envoi allait être à 14h, on s'est trompé d'une heure. On est tombé sur un adversaire qu'on savait déterminé. On n'a pas su répondre à leur engagement, notamment dans leurs courses offensives. On n'a pas existé. On a eu du mal à faire les contre-efforts, à l'image des deux premiers buts. Quand ce sont des latéraux qui marquent, c'est qu'il y a vraiment un problème d'équilibre. C'est évidemment une grosse déception. Brest mérite sa victoire. La deuxième mi-temps a été différente, on a mis beaucoup plus de rythme et d'intensité. Quand il y a un tel contraste entre la première et la deuxième période, il n'y a qu'un responsable, c'est moi. C'est mon choix du onze de départ qui n'a pas fonctionné du tout. Heureusement que Mike (Maignan) a été décisif pour nous maintenir à flot et nous laisser de l'espoir avec deux buts d'écart à la pause. Mais ça n'a pas suffi, » a ainsi décrypté le technicien lillois. Le LOSC pointe désormais à cinq longueurs du Paris Saint-Germain au classement.