Angers : un départ en Premier League cet hiver pour Stéphane Bahoken ?

Devant faire face à une situation économique des plus compliquées, les clubs de Ligue 1 vont pour certains devoir renflouer leurs caisses au plus vite. Pour ce faire, ces derniers devraient se séparer de certains de leurs meilleurs éléments. Ce qui pourrait être le cas du SCO d’Angers. Si l’on en croit les dires du Daily Mail ce mercredi, l’attaquant angevin aurait pour bon nombre de formations de Premier League, le profil idéal pour rejoindre ce championnat.

Auteur de cinq buts et une passe décisive en quatorze matches de Ligue 1 disputés cette saison, l’avant-centre international camerounais pourrait ainsi être amené à faire ses valises cet hiver et permettre au SCO de se donner un peu d’air sur le plan financier. Reste désormais à savoir où et pour quel montant le natif de Grasse s’envolera vers d’autres cieux.