PSG : qui est Cher Ndour, la pépite italienne chipée au Benfica ?

Alors que le Paris Saint-Germain s’est (encore) accaparé les projecteurs du mercato estival, dès le mois de juin, avec notamment le gros dossier du nouveau coach et des rumeurs liés à des noms ronflants comme Harry Kane, Bernardo Silva ou encore Lucas Hernandez, le club parisien s’est aussi jeté sur des cibles moins réputées mais bien senties. C’est le cas de Cher Ndour (18 ans) qui s’est engagé officiellement avec le PSG pour les cinq prochaines saisons : «Le Paris Saint-Germain a le plaisir d’annoncer la signature de Cher Ndour. Le milieu de terrain de 18 ans a paraphé un contrat de cinq ans avec le club. Il portera le numéro 27.», est-il écrit dans le communiqué officiel publié sur le site du club.

A Paris, Cher Ndour rejoint un poste bien chargé avec les présences - pour l’heure - de Marco Verratti, Vitinha, Fabián Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanches, voire Danilo Pereira. Si certains de ces joueurs risquent de plier bagages dans les prochaines semaines, alors Cher Ndour pourrait bien être amené à jouer un rôle déjà conséquent dans la rotation dès sa première saison sous le maillot parisien. Dans le cas contraire, sa belle cote en Italie et au Portugal devrait lui permettre de poursuivre sa formation grâce à un prêt durant une saison entière avant de revenir dans la Capitale. On verra ce que souhaite faire le nouvel entraîneur parisien Luis Enrique avec sa jeune pépite italienne. Parce que ce fameux Cher Ndour est loin d’être inexpérimenté sur l’échelle européenne malgré son jeune âge (18 ans).

Un talent précoce

Né à Brescia en Lombardie, le 27 juillet 2004 d’un père sénégalais et d’une mère italienne, Cher Ndour est un nom bien connu dans le monde du Calcio puisqu’il fait partie de la liste des «Nuove Stelle» du football italien depuis déjà plusieurs années. Puisque l’âge n’est qu’un chiffre, le nouveau joueur du PSG a fait parler de lui très jeune et surtout très tôt. En Italie, les journalistes et les dirigeants n’ont pas attendu que Ndour ait 18 ans pour lui offrir les gros titres des gazettes. Il n’y avait pas de temps à perdre : en raison d’une règle très discutée du système footballistique italien où seuls les jeunes de 16 ans peuvent rejoindre un club professionnel. Surtout une fois qu’ils ont atteint la limite d’âge, ils sont libres d’aller où ils veulent. À l’âge de 9 ans, Cher est transféré de Brescia à Bergame : dans les équipes jeunes de l’Atalanta, il grandit aussi physiquement, réussissant à mêler ses compétences techniques à son 1m90. En Italie, cependant, il est rare qu’un club italien, même aussi clairvoyant et formateur que le Dea, puisse se lier avec un jeune joueur pendant une si longue période parce que les équipes italiennes peinent encore à intégrer leurs jeunes diamants bruts dans la rotation. Et c’est donc tout le football italien qui souffre d’une fuite de ses talents.

En 2020, Benfica flaire le bon coup et sécurise donc Cher Ndour en lui proposant un solide contrat de 3 ans, l’accueillant au Portugal avec un véritable projet solide de développement. Cette décision a immédiatement porté ses fruits car, en l’espace d’un an, il a quitté les rangs des jeunes du club pour jouer pour leur équipe réserve. En effet, lorsqu’il a fait ses débuts avec l’équipe B des Águias, le 2 mai 2021, à l’âge de 16 ans et 279 jours, il est devenu le plus jeune joueur à le faire, battant le record établi par Joao Felix. Le milieu italien affiche de solides statistiques avec 5 buts et 1 passe décisive en 57 rencontres jouées à partir de 2021. Mais l’explosion de Ndour a atteint son paroxysme la saison passée où il s’est mué en vrai leader en Youth League, compétition remportée par les jeunes du Benfica en finale contre le RB Salzbourg (6-0) durant laquelle Cher Ndour a inscrit un but. Sa progression a été récompensée l’année dernière avec 7 convocations dans le groupe professionnel, dont trois dans les phases de groupe de Ligue des Champions. En championnat, il est entré en jeu une petite minute face au Vitória Guimarães, fêtant ainsi son premier match pro avec Benfica.

Une polyvalence qui impressionne

Grand fan de la Juventus, Cher Ndour s’inspire fortement de Paul Pogba et a d’ailleurs souvent été comparé au milieu français par ses nombreuses similitudes dans le style de jeu. Le rôle de l’Italo-sénégalais peut être décrit comme un «chasseur de balle» : il n’est pas cantonné à un seul poste précis. C’est un élément axial modulable erre plutôt entre le milieu et le tiers offensif, en utilisant le positionnement du ballon pour déployer sa presse efficace. Il s’appuie ses brillantes qualités défensives mais dans des zones offensives pour récupérer le ballon haut. En ce sens, Ndour est souvent considéré comme un élément du gegenpressing fondamental. La raison de son efficacité est sa grande taille combinée à ses attributs physiques qui lui permettent de résister à ses adversaires. Il gagne facilement ses duels aériens, notamment les seconds ballons, ce qui aide son équipe à maintenir la possession et jouer avec le rythme. ce mélange brillant de traits défensifs et offensifs permet également à Ndour de jouer n’importe quel zone du milieu de terrain (central, défensif, offensif voire presque attaquant de soutien).

Longtemps considéré comme un point faible, son jeu de passes est en progression, tout comme ses déplacements et ses courses qui étaient parfois trop hasardeuses. Cependant, ce qui fait la particularité de Cher Ndour, c’est sa divine capacité d’adaptation. Depuis qu’il a quitté l’Atalanta, le jeune milieu italien s’est vu proposer chaque année un nouveau défi et l’a réussi avec brio. La première saison a été celle de l’intégration pour se faire une place dans l’équipe réserve. La deuxième saison a représenté par le challenge de l’UEFA Youth League pour marquer les esprits à l’international. Et au cours de la troisième saison, est venue le défi de développer son football à un niveau supérieur pour être convoqué dans le groupe professionnel. Et aucun de ces défis n’a effrayé Ndour qui devait, en parallèle de son formation au Benfica, porter fièrement les maillots des équipes jeunes de l’Italie. Il est d’ailleurs passé par toutes les classes de U-15 à U-20.