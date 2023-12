Botafogo prépare une offre pour garder Luis Henrique

Arrivé contre 8 M€ en provenance de Botafogo, l’attaquant brésilien Luis Henrique n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans l’attaque de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a d’ailleurs décidé de renvoyer son auriverde à l’envoyeur, puisqu’il le prête à son ancien club, Fogo, pour un an et demi. Et son bilan outre-Atlantique est plus que satisfaisant, avec 6 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues sur l’exercice 2023. De quoi donner envie à l’Étoile de le garder un peu plus longtemps.

En effet, selon nos dernières indiscrétions, la formation brésilienne prépare un chèque de 6 millions d’euros, assorti de variables, qu’il proposera à l’OM la semaine prochaine. Une possible aubaine pour la direction sportive marseillaise, qui attend d’abord d’encaisser des liquidités avant de réfléchir aux pistes possibles pour renforcer l’effectif de Gennaro Gattuso lors du prochain mercato hivernal. De plus, le Red Bull Bragantino a déjà proposé un prêt pour le natif de João Pessoa. Le séjour de Luis Henrique pourrait donc durer plus longtemps que prévu…