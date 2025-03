Espagne : le responsable de la fédération révèle comment il a convaincu Lamine Yamal

OVNI de la décennie 2020, Lamine Yamal a fait partie des grands artisans du sacre européen de l’Espagne l’été dernier. Pourtant, l’histoire aurait pu être bien différente, le jeune ailier ayant longtemps hésité entre la Roja et la sélection marocaine, d’où est originaire son père. Dans un entretien accordé au média espagnol Cadena Ser, l’ancien directeur sportif de la Fédération espagnole Albert Luque a raconté le déroulé des négociations entre le clan Yamal et la fédération.

«L’entraîneur marocain est venu exprès et le gouvernement marocain a essayé de le convaincre et quand nous lui avons parlé, il m’a dit : 'Je veux être champion d’Europe, je reçois des pressions de toutes parts mais je veux jouer pour l’Espagne», a expliqué Albeert Luque, appuyant sur le fait que le choix du joueur a toujours été l’Espagne. Un choix qui n’était pas évident, le père du Barcelonais ayant subi une pression pour que Lamine Yamal joue pour les Lions de l’Atlas. Un choix payant, puisque Yamal est désormais champion d’Europe, et fait partie des cadres les plus indéboulonnables de la Roja.