OL : les débuts en demi-teinte de Jordan Veretout

Il est rare d’enchaîner dans les trois clubs. Après des passages plutôt réussis du côté de l’AS Saint-Etienne et de l’Olympique de Marseille, Jordan Veretout a fait le choix de rejoindre l’Olympique Lyonnais cet été. Poussé vers la sortie par le club de la Canebière où il ne rentrait plus dans les plans de la direction et du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, le milieu de terrain a décidé de rejoindre le Rhône afin de poursuivre sa carrière en France malgré certaines sollicitations ailleurs. Alors qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les deux clubs durant le mercato estival, l’international français (6 sélections) est arrivé dans la capitale des Gaules grâce à la règle sur les jokers entre clubs français qui permet à un joueur de l’Hexagone de rejoindre un autre club du pays une semaine après le terme du mercato. Coût total de sa venue chez les pensionnaires du Groupama Stadium : 4 millions d’euros.

Dès lors, après une préparation estivale forcément spéciale à Marseille, le natif d’Ancenis n’arrivait pas forcément dans les meilleures conditions entre Rhône et Saône, où les supporters l’attendaient forcément au tournant avec son CV. Pour autant, rapidement adopté par Pierre Sage, l’ex-joueur de l’AS Rome a rapidement pris ses marques. Interrogé par Le Progrès la semaine dernière, Veretout avait d’ailleurs expliqué que l’entraîneur de 45 ans avait été l’une des grandes raisons de sa venue à Lyon : «son coup de téléphone change tout quand je suis à Marseille. Il me parle de foot, de la vie, de ma famille. C’est quelque chose qui est touchant. À la fin du coup de fil, je lui ai juste dit: "Coach, j’attends le feu vert et je viens vous rejoindre".» Dès lors, une relation de confiance s’est établie entre les deux hommes.

Jordan Veretout alterne entre le bon et le moins bon avec l’OL

Très rapidement intégré par le coach Sage, Veretout a rapidement été propulsé dans un rôle de titulaire. Profitant du déclassement inquiétant de Maxence Caqueret au sein de l’entrejeu lyonnais, le nouveau numéro 7 des Gones a apporté une certaine stabilité à l’équipe lyonnaise au cœur d’un milieu à trois où il est souvent accompagné par Corentin Tolisso et Nemanja Matic. Montant en puissance au gré des semaines, Veretout a même retrouvé des sensations lors des dernières semaines en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs d’une superbe reprise de volée contre Nice (4-1) alors qu’il avait déjà délivré une passe décisive dans la même semaine en Ligue Europa contre Qarabag (1-4). Pour autant, le droitier peut encore passer un cap et peine à réellement se montrer déterminant dans le jeu.

Impactant et capable de répéter les efforts, Veretout est assez complémentaire de Corentin Tolisso et Nemanja Matic. Néanmoins, à la différence de ses deux coéquipiers, l’ancien Stéphanois ne montre pas vraiment une personnalité assez forte pour faire basculer des rencontres. Face au Paris Saint-Germain, ce dernier a d’ailleurs été en grande difficulté ce dimanche. Titularisé et aligné pendant 80 minutes, il a réalisé une performance ratée et sa présence sur le terrain durant la quasi-totalité du match est franchement inexplicable. Capable de réaliser des performances remarquables avec l’OM et l’AS Rome lors de ses dernières cuvées, Veretout va donc devoir hausser son niveau de jeu pour pleinement convaincre les supporters de l’OL. Sous contrat jusqu’en 2026 avec les Gones, le vice-champion du monde en 2022 a encore du temps devant lui.