Ligue 1 : Metz retourne Bordeaux et passe cinquième

Bordeaux a mieux débuté. Mehdi Zerkane, avec de l'espace à droite, a trouvé au bout de son centre Samuel Kalu, qui a trop croisé ensuite (1e). Les Girondins ont laissé Metz se livrer, pour mieux prendre à revers leur adversaire du jour. Kalu a chipé un ballon haut avant de lancer Ui-jo Hwang en profondeur, mais ce dernier a fait le mauvais choix et s'est heurté à Dylan Bronn. La troisième a été la bonne pour le FCGB et Kalu a repris du plat du pied droit un centre de Youssouf Sabaly, après une récupération côté droit du latéral (1-0, 14e). Les débats se sont alors équilibrés, même si Thomas Delaine a encore dû enlever un ballon chaud des pieds de Kalu sur la droite de la surface (16e). Metz s'est enfin projeté et Lamine Gueye a réussi un enchaînement presque décisif, contrôle-tir croisé, que Benoît Costil a évacué sur sa droite (20e).

De l'autre côté, Farid Boulaya est rentré pied droit pour déposer un centre sur la tête de Pape Sarr, qui l'a dévié de l'arrière du crâne, avant que le cuir ne file juste au-dessus du cadre (28e). Après la pause, Metz s'est montré encore un peu plus pressant, avec des latéraux hyperactifs. Mais si Costil a été irréprochable face à Delaine (51e) puis Fabien Centonze (56e), c'est Kalu qui a manqué l'action du break sur un caviar de Rémi Oudin (64e). Thomas Delaine a finalement plongé dans l'intervalle à gauche sur un service de John Boye, puis, dans son rush, le ballon s'est soulevé sur un rebond et le latéral a envoyé une volée superbe vers le côté droit (1-1, 74e) ! Boulaya a distillé un nouveau ballon parfait devant le but depuis la droite à Vagner, mais celui-ci n'a pas cadré sa tête plongeante (85e). Dans les ultimes secondes, Boulaya a décalé Thierry Ambrose à droite et Vagner, trouvé à l'opposé par une passe malicieuse, a plongé Bordeaux dans le noir (2-1, 90e+1). Metz grimpe au cinquième rang, Bordeaux peut voir la concurrence revenir sur lui.

