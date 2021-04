Ligue 1 : la programmation TV de la 35e journée

Le championnat de Ligue 1 Uber Eats tient la France en haleine ! Ce jeudi, la LFP a publié la programmation TV de la 35e journée, qui verra l'Olympique de Marseille accueillir Strasbourg en ouverture, le vendredi soir, sur Canal + Sport (21h). Le lendemain, 1er mai, fête du travail, les footballeurs ne chômeront pas : Parisiens et Lensois voudront en découdre au Parc des Princes (17h, Canal +). Le soir, l'actuel leader lillois accueillera Nice (21h, C+).

Le dimanche, après une bonne grasse matinée, l'amateur de foot et de sensations fortes assistera à un Bordeaux-Rennes (13h, C+ Sport), puis au traditionnel multiplex, qui offre toujours quelques frissons aux équipes mal classées. Après un Montpellier-Saint-Etienne de fin d'après-midi (17h05, C+ Sport), le choc de cette 35e journée opposera l'AS Monaco à l'Olympique Lyonnais (21h, C+), peut-être décisif sans la course au titre ! Quel plaisir.

La programmation TV de la 35e journée de Ligue 1 :

Vendredi 30 avril 2021 à 21h00 sur Canal+ Sport

Olympique de Marseille – RC Strasbourg Alsace

Samedi 1er mai 2021 à 17h00 sur Canal+

Paris Saint-Germain – RC Lens

Samedi 1er mai 2021 à 21h00 sur Canal+

LOSC Lille – OGC Nice

Dimanche 2 mai 2021 à 13h00 sur Canal+ Sport

FC Girondins de Bordeaux – Stade Rennais FC

Dimanche 2 mai 2021 à 15h00 en multiplex sur Canal+ Sport et en intégralité sur Multisports

Stade Brestois 29 – FC Nantes Dijon FCO – FC Metz FC Lorient – Angers SCO Nîmes Olympique – Stade de Reims

Dimanche 2 mai 2021 à 17h05 sur Canal+ Sport

Montpellier Hérault SC – AS Saint-Étienne

Dimanche 2 mai 2021 à 21h00 sur Canal+

AS Monaco – Olympique Lyonnais