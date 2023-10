Barça : les touchantes confessions de Gavi sur Ansu Fati

La suite après cette publicité

Formés tous les deux à la Masia dès leur plus jeune âge, Gavi et Ansu Fati ont noué de vrais liens d’amitié au fil des années, et ce, malgré une différence d’âge de 2 ans. S’ils n’évoluent pas sous le même maillot cette saison, les deux joueurs ne se perdent pas de vue pour autant. Interrogé par La Vanguardia, Gavi s’est livré sur son amitié avec son ami prêté à Brighton, indiquant par ailleurs qu’il espérait vite le voir revenir en Catalogne.

«Je regarde beaucoup de matchs avec des amis à la maison, notamment la Premier League. Je suis particulièrement le Manchester City de Pep Guardiola et maintenant surtout Brighton, car ils jouent bien, et puis parce qu’Ansu (Fati) est là-bas, a confié l’international espagnol. Je regarde bien sur Ansu. Je suis convaincu qu’il retrouvera sa confiance et j’espère qu’il reviendra parmi nous, au Barça. Nous sommes amis depuis que nous nous sommes rencontrés à La Masia et je veux qu’il se sente toujours bien.»