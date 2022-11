Argentine : les louanges de Nicolas Tagliafico pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

Nicolas Tagliafico ne mâche pas ses mots pour Lionel Messi et chante carrément ses louanges. Au cours d'un entretien accordé à L'Équipe, le latéral gauche expérimenté de l'OL a dit tout le bien qu'il pensait de la star du PSG, qu'il sent différent depuis quelques temps. « Il est bien plus libéré. C'est aussi la maturité, l'expérience, le fait d'être père. Quand tu vas en sélection avec en tête l'obsession de devoir quelque chose, tu te mets une grosse pression. Les gens voudront toujours plus mais le fait d'avoir gagné quelque chose lui a permis de se libérer. Il peut profiter et il est à son meilleur niveau. »

Et l'Argentin, avant d'affronter l'Arabie saoudite pour le premier match de l'Albiceleste à la Coupe du monde 2022, d'ajouter. « C'est notre capitaine. Un leader, pas seulement par ce qui émane de lui ou parce que c'est le meilleur, mais par sa simplicité. Quand tu parles avec lui, tu as l'impression que c'est un joueur lambda. Mais quand tu vois ce qu'il est capable de faire avec un ballon, c'est incroyable. On pourra dire à nos petits-enfants qu'on a joué avec le meilleur de l'histoire. Cette simplicité nous aide à rester humbles. Il n'a pas besoin de mots, il montre l'exemple. »

