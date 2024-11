Inter Milan - Arsenal : les compositions officielles

Pour la 4ème journée de la phase régulière de la Ligue des Champions, l’Inter Milan reçoit Arsenal à Giuseppe Meazza ce mercredi à 21h (suivez la rencontre en direct sur FM). Deux bons débuts de phase régulière pour les deux équipe avec 2 victoires et 1 nul ainsi que 0 but encaissé pour les deux équipes en arrivant à mi-parcours. Un match entre deux des meilleures équipes du continent qui jouent le titre depuis quelques années maintenant dans leur championnat domestique. Respectivement 8 et 9ème, l’Inter Milan et Arsenal ont besoin d’un résultat positif pour se placer dans le top 8 et espérer une qualification directe pour les 8èmes de finale.

Pour cette réception, Simone Inzaghi aligne son habituel 3-5-2 avec Bisseck et Pavard dans la défense à 3. Darmian et Dumfries en pistons avec Çalhanoglu dans le rôle de sentinelle au milieu. Taremi avec Lautaro dans le duo d’attaque. Mikel Arteta lui aussi aligne son système de prédilection avec White, Saliba, Gabriel et Timber dans la défense à 4. Un milieu à 3 avec Partey en sentinelle. Havertz en 9 puis Saka et Martinelli sur les côtés.

Les compositions d’équipes :

Inter Milan : Sommer - Pavard, De Vrij, Bisseck - Dumfries, Frattesi, Çalhanoglu, Zielinski, Darmian - Taremi, Lautaro (cap.)

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Timber - Trossard, Partey, Merino - Saka (cap.), Havertz, Martinelli.