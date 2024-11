Plymouth : ça tourne encore au fiasco pour Wayne Rooney

Avec Wayne Rooney, on a un peu la sensation de vivre les mêmes choses 1000 fois depuis le début de sa carrière d’entraîneur. Après trois expériences aux mêmes relents d’inachevé, d’abord à Derby County, puis à DC United aux États-Unis, et enfin à Birmingham, son passage le plus furtif (15 matches), la légende anglaise a pris au mois de mai les rênes du club de Plymouth, pensionnaire de Championship. Et autant dire que les supporters des Pilgrims ont bien retenu leur souffle sous ses ordres, avec un maintien décroché pour une histoire d’un point.

Cette saison, il fallait donc remettre l’ouvrage sur le métier pour Rooney, conforté à la tête du club du sud de l’Angleterre. Mais pour le moment, l’Anglais nourrit toujours plus de doutes que de certitudes sur sa capacité à devenir un grand entraîneur. 20e de Championship, Plymouth n’a en effet gagné qu’un seul match sur ses 8 dernières rencontres, et présente accessoirement la pire défense du championnat, avec 34 pions encaissés en 17 matches (c’est 6 de plus que Portsmouth, deuxième pire défense). Ce qui est aussi reproché à Rooney outre-Manche, c’est son aveuglement et son côté psychorigide face aux vents contraires, comme depuis le début de sa carrière d’entraîneur.

Une nouvelle correction qui ne passe pas

Au cœur de cette période de vaches maigres, l’ancien joueur de Manchester United avait quand même hier une nouvelle opportunité de se racheter, avec un déplacement à Norwich, pas le plus périlleux de la saison. Mais son équipe a volé en éclats, et dans des proportions plus qu’alarmantes. Battus 6-1, ses hommes ont concédé leur plus grosse défaite de la saison, après avoir déjà perdu 5-0 contre Cardiff en octobre. Une nouvelle sortie de route qui a provoqué l’ire de Rooney, la mine rougie devant la presse, et furieux contre ses joueurs.

« J’aurais probablement pu mettre l’équipe des moins de 18 ans sur le terrain et ils n’auraient pas encaissé six buts, donc je suis très déçu, en colère, frustré et les prochaines 24 à 48 heures ne vont pas être très agréables pour les joueurs, mais il faut que nous comprenions pourquoi cela se produit », a-t-il pesté, refusant de s’en remettre aux absences de Joe Edwards, du portier Connor Hazard, du joueur prêté par Toulouse, Ibrahim Cissoko, ou encore de Morgan Whittaker et Muhamed Tijani. Son absence, à lui, ne serait certainement pas non plus vécue comme un crève-cœur par les supporters de Plymouth aujourd’hui…