Le Celta de Vigo se sépare de Luis Campos !

À l’été 2022, le PSG, qui cherchait à repartir sur de nouvelles bases sportives, décidait d’entamer une mini-révolution avec des choix forts. Le premier, sur recommandation de Kylian Mbappé, était de nommer Luis Campos en tant que directeur sportif du club de la capitale. Le dirigeant portugais décidait d’ailleurs d’amener Christophe Galtier sur le banc parisien, un homme avec qui il avait collaboré du côté du LOSC. Mais si les premières recrues de l’ère Campos avaient suscité des premières critiques, une autre actualité venait chahuter l’ancien dirigeant de Monaco.

En effet, l’homme de 59 ans décidait d’accepter un rôle de conseiller sportif externe du côté du Celta de Vigo. De quoi interroger. Comment Luis Campos allait-il pouvoir s’occuper d’un club aussi complexe que le PSG tout en gérant également un club de Liga notamment pour les mercatos ? Cette double casquette inédite n’avait pas tardé à être pointée du doigt, surtout que les choix de Luis Campos, dans les deux clubs, ne faisaient pas l’unanimité. En Espagne, les supporters n’avaient pas manqué de cibler son recrutement alors que le club jouait le maintien. Sa position devenait d’ailleurs de plus en plus intenable auprès des supporters alors que le Celta de Vigo ne semblait pas vouloir s’en séparer. Du moins au départ.

Le Celta veut un autre profil

Car en début de saison, après un nouveau mercato d’été jugé peu emballant et des échecs sur certains dossiers, la presse espagnole révélait que le club céleste n’était pas satisfait de son implication sur le mercato. Rien d’étonnant finalement quand on connaissait l’ampleur de la tâche du côté du mercato du PSG. Luis Campos n’avait pas non plus fait certains déplacements du côté de l’Espagne, préférant notamment tenir une conférence à la Sorbonne. Enfin, le départ du président Carlos Mouriño, très proche de Luis Campos, au profit de sa fille Marián, a scellé l’avenir de Luis Campos. Il ne manquait que l’officialisation de son départ. Et elle a eu lieu ce samedi dans un communiqué.

«Le RC Celta et Luis Campos se séparent. Le club et le conseiller sportif externe ont trouvé un accord pour la séparation du Portugais, qui a débuté son étape céleste en mars 2022. Le RC Celta tient à exprimer sa gratitude à Luis Campos pour le travail réalisé au cours de la dernière année et demie. Et nous lui souhaitons beaucoup de succès à l’avenir. Le départ du Portugais n’affectera pas l’imminente planification sportive avec une structure qui sera dirigée par l’incorporation d’un nouveau directeur du football, avec un rôle et un modèle différent de celui de Campos, puisqu’il sera présent en permanence, au quotidien», peut-on lire. Le Celta de Vigo souhaite donc un autre profil, présent régulièrement pour s’investir pleinement dans le mercato hivernal alors que l’équipe pointe à la 18e place à la trêve. De son côté, Luis Campos va pouvoir penser au PSG à plein temps.