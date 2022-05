PSG : l'offre pour Paul Pogba dévoilée !

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba attise les convoitises des plus grands cadors européens alors que le mercato estival ouvrira prochainement ses portes. Peu enclin à rejoindre les Citizens, rivaux des Red Devils, le milieu international français reste par ailleurs une cible prioritaire de Leonardo au PSG. Dans cette optique, La Gazzetta dello Sport révèle ce jeudi l'offre parisienne pour s'offrir les services du champion du monde 2018.

La suite après cette publicité

Selon le journal au papier rose, les dirigeants parisiens auraient proposé un contrat de trois ans avec un salaire de 12 millions d'euros. Une offensive qui ne semble, cependant, pas refroidir la Juventus qui resterait confiante dans ce dossier, qui plus est à l'heure où le club de la capitale priorise le cas Mbappé. Déjà sur le départ en 2019, Paul Pogba était finalement resté au club en raison de l’absence d’offres acceptables et de la pandémie de Covid-19. Une chose est sûre, dix ans après son départ gratuit pour la Juventus en 2012, Pogba est bel et bien sur le point de terminer sa deuxième histoire avec United...