São Paulo explique l'abandon de la piste Dario Benedetto

Alors que tout semblait plutôt bien engagé pour un prêt, Dario Benedetto (31 ans) n'ira finalement pas à São Paulo. Interrogé par ESPN Brésil, Muricy Ramalho, membre de la direction paulista, a expliqué pourquoi le Tricolor avait finalement abandonné la piste menant à l'attaquant international argentin de l'Olympique de Marseille.

«Il n'y avait pas moyen. Si je vous dis les montants, alors qu'on parle d'un prêt, vous me direz que ce n'est pas possible. Nous essayons, nous essayons. Mais le club va s'effondrer si on fait des deals comme ça. Nous devons être tranquilles. Nous cherchons, je regarde des vidéos toute la journée, pour trouver des possibilités à l'étranger. Mais quand on parle de la partie économique, ça devient effrayant. Nous n'avons pas échouer pour Benedetto. Si je vous parle du montant, vous allez me dire que nous avons eu raison», a-t-il expliqué.