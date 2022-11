Bundesliga : Francfort et Leipzig disent merci à leurs Français, l'Union et Fribourg déchantent

La 14e journée de Bundesliga se terminait ce mercredi soir. Mauvaise opération pour l'Union Berlin et Fribourg, qui voient Francfort et Leipzig revenir sur leurs talons. Dauphin du Bayern Munich, Fribourg s'est incliné sur la pelouse du RB Leipzig. Les Français Mohamed Simakan (55e) et Christopher Nkunku (56e) ont marqué l'un après l'autre et offert deux longueurs d'avance au club Red Bull. Lukas Kubler a réduit l'écart en seconde période (66e) mais Emil Forsberg a assuré le succès des Lipsiens sur penalty (3-1, 77e). Fribourg (3e) est désormais à quatre longueur du Bayern alors que le RB Leipzig (5e) revient dans la course à la Ligue des champions.

Dans le même temps, l'Union Berlin n'a pu faire mieux que match nul (2-2) face à une équipe d'Augsbourg 15e et sur 5 matches sans succès. Les Berlinois finiront tout de même l'année deuxième. C'est un doublé de Florian Niederlechner (9e, 39e) qui a permis à Augsbourg de répondre aux réalisations de Sheraldo Becker (7e) et Kevin Behrens (22e). Belle opération également pour Francfort, vainqueur d'Hoffenheim (4-2) grâce à Randal Kolo Muani, buteur et passeur, et Eric Dina Ebimbe, auteur du troisième but de l'Eintracht, qui est quatrième. Enfin, surprise, la lanterne rouge Schalke 04 a décroché son deuxième succès de la saison face à Mayence, qui de son côté enchaîne une troisième défaite.

Les résultats de la 14e journée de Bundesliga :