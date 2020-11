FC Barcelone - Dynamo Kiev : les compositions probables

La suite après cette publicité

Une victoire et le FC Barcelone pourrait déjà obtenir sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Voici le défi qui attend les hommes de Ronald Koeman ce soir contre le Dynamo Kiev (21h, à suivre en direct sur notre site). L'entraîneur néerlandais devrait aligner son 4-2-3-1 avec du grand classique. Ter Stegen pourrait retrouver sa place dans les buts, avec une défense devant lui où l'on retrouverait Alba, Lenglet, Piqué et Dest. De Jong et Busquets au milieu avec une attaque composée de Pedri, Messi, Trincão et Griezmann en pointe.

Pour le Dynamo, c'est une autre paire de manches ! En effet, le club ukrainien est touché par une vague de Covid-19 au sein de son effectif et ne dispose que de 13 joueurs professionnels à disposition. Mircea Lucescu pourrait aligner un 4-2-3-1 expérimental avec Nescheret, âgé de 18 ans, dans les buts. Une défense à quatre avec Syrota, Popov, Sabarnyi et Kedzoria. Un double pivot au milieu avec Shepeliev et Andriyevskiy. En attaque, cela pourrait être un quatuor où Tsygankov, Buyalskiy, De Pena et Supryaha en pointe.