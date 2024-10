OM : Florian Thauvin vide son sac sur sa relation sulfureuse avec Dimitri Payet !

Arrivé dans la cité phocéenne en septembre 2013, Florian Thauvin a connu une première aventure plus ou moins contrastée sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Transféré à Newcastle pour un peu moins de 20 millions d’euros à l’été 2015, l’international français (10 sélections, 1 but) avait finalement fait son retour sur la Canebière sous la forme d’un prêt avant d’être définitivement cédé par les Magpies à l’été 2017 contre un chèque de 11 millions d’euros. Deux passages au cours desquels l’ailier droit de 31 ans a notamment côtoyé un certain Dimitri Payet, passé par l’OM entre 2013 et 2015 puis de 2017 à 2023. Présent dans l’émission Zack en roue libre du streamer Zack Nani, l’actuel joueur de l’Udinese est alors revenu sur sa relation avec le Réunionnais, désormais sous la tunique de Vasco da Gama.

Un conflit Valbuena-Payet-Thauvin

Si les polémiques ont régulièrement entouré les deux hommes, le natif d’Orléans a tenu à mettre les choses au clair, ce jeudi soir, en révélant l’origine de ce rapport conflictuel. «Je dois dire la vérité ou pas, je ne veux pas créer de polémiques mais il s’est mal comporté avec moi. Je vais reprendre la chronologie des événements pour bien comprendre», confiait dans un premier temps le gaucher d’1m81 avant d’exposer sa vérité. «Quand j’arrive à l’OM, j’ai beaucoup de respect pour lui, je l’ai vu à la TV, c’est un grand joueur mais voilà, au départ il y avait un problème entre lui et Valbuena et le problème a bifurqué sur moi. Les deux voulaient être numéro 10, les deux ne s’entendaient pas, ils ne se faisaient pas de passes et à la fin ils ne me faisaient même plus de passes. Moi je voulais aussi m’imposer donc j’ai dit : ‘ok si vous ne me faîtes pas de passes, je ne vous fait pas de passes’».

Un premier couac entraînant finalement une réunion privée entre les trois principaux concernés et un certain José Anigo, déterminé à l’idée de crever l’abcès. «On est convoqué par José Anigo, Valbuena ne dit rien, Payet ne dit rien et moi, mort pour mort, je parle et j’explique. Je dis, ils ne me font pas de passes, je ne leur en fait pas, c’est simple. Anigo me regarde et limite il m’applaudit, il dit : 'non mais ce n’est pas normal que ce soit le jeune qui prenne ses responsabilités, le problème est là, on le voit tous donc arrêtez vos trucs’», ajoute alors Thauvin avant de développer les causes d’une relation devenue cauchemardesque. «Le problème part de là et après il y a deux trois matches où je suis décalé et Payet me voit mais il ne me sert pas et là je commets une erreur, je l’insulte, c’est une erreur, je reconnais. On lit sur mes lèvres que je l’insulte et à partir de la relation terminée».

Une relation instable et conflictuelle

En froid, les deux hommes décidaient finalement de voguer vers de nouveaux horizons à l’été 2015. Alors que Thauvin rejoignait Newcastle, Payet s’engageait lui pour West Ham. Oui, mais voilà, après des mois passés en Premier League, les deux acolytes voyaient leur chemin se croiser à nouveau. Prêté à deux reprises par les Magpies à l’OM, l’ancien Bastiais apprenait, en effet, le come-back du natif de Saint-Pierre en janvier 2017. De quoi relancer le conflit ? Pas vraiment, à en croire les propos de Thauvin. Tout du moins au départ. «Dim quand il revient, on a compris que c’était des trucs de gamins, on fait table rase, ça se passe super bien, on joue au Perudo en déplacement, ça se passe super bien pendant 1 an et demi ou 2 ans. Après, les résultats commençaient à aller mal et au regard des antécédents, les gens commençaient à dire qu’il y avait des problèmes entre Payet et Thauvin, le coach André Villas-Boas nous convoque et nous dit ‘j’ai l’impression qu’il y a un problème et s’il y a on en parle’. Et moi, je le jure, à ce moment-là, j’ai aucun problème».

Et de poursuivre : «le lendemain, on joue, on perd, je rate un penalty, fin bref mauvais match et moi je vais voir Dim et je lui demande s’il y a un problème avec moi, il me dit ‘non tranquille il y a rien’. J’en reste là mais le lendemain, le président Eyraud arrive dans le vestiaire, il gueule et il nous dit ‘si vous avez un problème Payet et Thauvin, vous le réglez’ mais moi je ne comprenais pas et Dim continuait à me dire qu’il n’y avait rien. Au final, après une connerie qu’il a fait, mais ça ne me concerne pas donc je n’en parle pas de ça, il s’explique avec le coach, avec Steve (Mandanda) aussi et il finit par me dire à moi. ‘Toi Flo si tu as un problème avec moi, tu me le dis, j’ai l’impression que tu joues que pour ta gueule, l’année dernière tu n’étais pas là ça se passait bien, là tu es revenu, ça se passe mal, je ne sais pas si c’est parce que tu es en fin de contrat ou que tu veux retrouver la sélection etc’». Frustré par la tournure des événements et se sentant trahi, Thauvin ajoute alors :

Thauvin est passé à autre chose

«Il m’a attaqué devant le vestiaire, je n’ai pas aimé, j’ai vu ça comme un couteau dans le dos et je lui ai dit que j’étais heureux d’apprendre qu’il y avait un problème entre nous car je l’ignorais jusqu’à présent. Je lui ai dit que la sélection ou la fin de mon contrat, ça ne le concernait pas, que c’était entre moi et le club et j’ai terminé en disant : 'actuellement je suis meilleur buteur et meilleur passeur de l’équipe’ et j’ai jamais vu un mec qui joue pour sa gueule être meilleur passeur. À partir de là, on ne s’est plus parlé», résumait ainsi le Tricolore avant de conclure ses propos en revenant sur un ultime épisode. «Je l’ai recroisé par hasard au GP de Formule 1 de Monaco il y a un an et demi, il est venu de lui même me serrer la main et je pense que c’était une façon de me dire ‘ok Flo je reconnais j’ai déconné’. On fait tous des erreurs dans la vie, moi je m’en fou, j’ai fait table rase du passé, on fait tous des erreurs dans la vie. Je sais qu’on n’ira pas manger tous les jours ensemble au restaurant mais il faut savoir pardonner, même si j’aimerais qu’il puisse reconnaître aussi qu’il a déconné comme j’ai pu reconnaître un jour que j’avais déconné avec lui. Et basta. Donc voilà, l’histoire, elle est là». Reste désormais à savoir si l’actuel joueur de Vasco da Gama acceptera de donner sa version des faits…