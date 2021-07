Droits TV : la LFP réclame son dû à beIN Sports

Après avoir assigné Canal+ devant le tribunal de commerce de Nanterre, BeIN Sports doit maintenant gérer la pression mise par la Ligue de football professionnel. En cause, ce fameux lot 3 acquis pour la période 2020-2024 (deux matches par journée) et sous licencié à la chaîne cryptée. Si cette dernière - s'estimant lésée dans la répartition des droits TV pour les saisons à venir - a annoncé son intention de se retirer de la Ligue 1, elle souhaite également rompre le contrat de sous-licence paraphé avec l'opérateur qatari. Une situation légitimement inquiétante pour l'instance, à moins de trois semaines de la reprise de la saison.

La suite après cette publicité

Si BeIN Sports souhaite obliger le groupe présidé par Maxime Saada à régler la facture (332 M€ annuel avec une première échéance fixée au 5 août), elle ne tient cependant pas à honorer son engagement si Canal + parvient à se libérer de son contrat. Et selon les informations livrées par *L'Equipe, cette absence de garanties a poussé la Ligue à contre-attaquer. Dans un courrier adressé ce vendredi à la chaîne qatarie, la LFP demande ainsi un engagement formel de sa part pour payer le montant dû mais aussi de produire ces deux matches et d'en assurer la diffusion. Avant de conclure qu'elle « réserve ses droits », autrement dit qu'elle peut décider d'assigner à son tour BeIN Sports* pour le forcer à respecter son contrat. Le bras de fer continue et le flou demeure immense.