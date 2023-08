JT Foot Mercato : le Bayern Munich lance son sprint final sur le mercato

Le Bayern va frapper fort

La suite après cette publicité

Bayern Munich rentre dans la dernière ligne droite du mercato. Un dossier prioritaire vient d’être bouclé, celui du remplaçant de Manuel Neuer. L’Allemand a fait son retour à l’entraînement, mais va devoir patienter encore un peu avant de retrouver les terrains. En quête d’un portier pour concurrencer Sven Ulreich, l’actuel titulaire, le club munichois va mettre la main sur Daniel Peretz, le gardien israélien qui évolue au Maccabi Tel-Aviv. Selon Sport Bild, le coût de la transaction est estimé à 5 M€ hors bonus. Dans le sens des départs, Benjamin Pavard se rapproche fortement de la fin de son aventure bavaroise. L’édition italienne de Sky Sports annonce un accord avec l’Inter pour un transfert à hauteur de 30 millions d’euros, plus deux millions de bonus. Pour le remplacer, le Tageszeitung explique que le Bayern aurait ciblé Lutsharel Geertruida, qui évolue du côté du Feyenoord. L’Inter piste aussi Choupo-Moting. L’autre dossier chaud en Bavière concerne le cas Joshua Kimmich. Thomas Tuchel n’est pas fan du joueur. Il réclame un profil plus dynamique, plus athlétique, qui joue plus davantage et plus rapidement vers l’avant. Selon nos informations, Ibrahim Sangaré est apprécié par le coach bavarois. Le milieu de l’Ajax est séduit à l’idée de pouvoir rejoindre un club aussi prestigieux que le Bayern Munich.

Ez Abde sur le départ

Xavi ne semble pas vouloir miser pleinement sur Ez Abde pour le futur. L’éventualité d’un départ est forcément étudiée par le joueur. Comme révélé il y a plusieurs semaines déjà, le Bayer Leverkusen en avait fait sa priorité pour remplacer Moussa Diaby. L’attaquant marocain est déjà tombé d’accord avec le Real Betis. Selon nos indiscrétions, si le joueur a bien donné sa priorité au club espagnol, le Bayer Leverkusen est revenu à la charge et pousse toujours. Le joueur avait refusé la première proposition. Du côté du Barça, la position reste la même : une vente d’Ez Abde n’est pas d’actualité.

À lire

Bayern Munich : Thomas Tuchel veut un ancien du PSG

Les officiels du jour

Al Nassr frappe un nouveau gros coup sur le mercato avec l’arrivée d’Otavio. Le milieu portugais quitte le FC Porto après 7 ans passés au club. Nouvelle recrue pour l’AC Milan. Le club lombard se renforce dans le secteur défensif avec l’arrivée du défenseur argentin Marco Pellegrino. Joli renfort en défense pour West Ham avec l’arrivée du Grec Kostas Mavropanos. Ancien joueur d’Arsenal devenu incontournable avec Stuttgart, il vient de s’engager du côté de la formation londonienne contre un peu plus de 20M€. L’Ajax enregistre l’arrivée du latéral gauche Gaston Avila en provenance du Royal Antwerp. L’Argentin de 21 ans a signé un contrat jusqu’en 2028 avec le club néerlandais.