Mercato FC Barcelone : le nouveau coup de pression de Xavi à Joan Laporta

La suite après cette publicité

S'il y a un entraîneur qui ne peut pas se plaindre du mercato réalisé par ses dirigeants, c'est bien Xavi. Pendant tout l'été, le duo Joan Laporta-Mateu Alemany a été au four et au moulin pour offrir un sacré effectif à l'ancien milieu de terrain du club. Et ce dernier le leur rend bien pour l'instant, puisque les résultats de l'équipe en ce début de saison sont plutôt satisfaisants, avec cinq victoires et un nul en six journées de Liga notamment.

Mais Xavi veut encore des renforts dans les prochains mois pour poursuivre la rénovation de l'effectif. Il souhaite notamment avoir un remplaçant pour Sergio Busquets, qui commence à avoir un certain âge et qui pourrait bien quitter le Barça cet été, même si l'entraîneur veut encore le conserver. Il y a un joueur qui plaît beaucoup à Xavi pour prendre sa place sur le moyen terme : Martin Zubimendi.

Xavi presse la direction

Ce jeudi encore, la télévision catalane Esport3 insiste sur l'intérêt du tacticien catalan pour le joueur basque de la Real Sociedad. On apprend notamment que Xavi a demandé à ses dirigeants d'accélerer sur ce dossier, alors que la Real Sociedad négocie une prolongation de contrat avec son joueur de 23 ans. En cas de signature d'un nouveau bail avec son club formateur, Zubimendi deviendrait trop cher pour le club catalan, avec une clause libératoire qui s'élèverait à 90 millions d'euros.

Xavi veut donc que ses dirigeants entravent ce processus de prolongation et agissent vite, sous peine de devoir attendre encore quelques années pour pouvoir recruter l'ancien international espoirs espagnol. Le temps presse, et le Barça va donc devoir agir très vite, quitte à passer à l'action dès cet hiver...