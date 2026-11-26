« L’ESTAC est heureuse d’annoncer la nomination de Florian Maurice au poste de directeur sportif. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er décembre 2026. Cette nomination intervient à l’issue d’un processus de recrutement mené par l’ESTAC, avec l’accompagnement et le soutien du City Football Group », annonce le club de Troyes ce jeudi matin, officialisant donc l’arrivée de son nouveau directeur sportif.

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Cette nomination fait suite au départ de son prédécesseur, Jocelyn Blanchard, le 16 octobre dernier. Une décision intervenue dans un contexte particulièrement délicat, alors que Blanchard faisait l’objet de plusieurs signalements de salariées du club pour des comportements présumés inappropriés, notamment des propos et des gestes à caractère sexiste. Florian Maurice va lui découvrir un 4e club en tant que directeur sportif, après l’OL, Rennes et Nice.