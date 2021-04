Accord scellé entre David Alaba et le Real Madrid !

Depuis l'officialisation du départ de David Alaba (28 ans) du Bayern Munich à l'expiration de son contrat et donc à l'issue de la saison, le nom de l'international autrichien a été lié à plusieurs cadors européens, du PSG à Chelsea en passant par le FC Barcelone ou encore le Real Madrid.

Mais cette fois-ci, d'après les dernières informations de Sky Allemagne ce mardi soir, l'avenir de David Alaba est bel et bien scellé. Le joueur du Bayern Munich devrait en effet s'engager en faveur des Merengues pour les cinq prochaines années, soit jusqu'en 2026. Si le contrat n'a pas encore été signé, cela ne devrait être qu'une formalité à régler dans les prochaines semaines. Le Real Madrid est donc en passe de réaliser un très gros coup sur le marché des transferts, et ce à moindre coût.

