Wanda Nara annonce sa séparation avec Mauro Icardi

Mauro Icardi et Wanda Nara, c’est une nouvelle fois terminé. La femme et agent du buteur de Galatasaray a annoncé la séparation de leur célèbre couple sur les réseaux sociaux. «A quel point les derniers jours ont été difficiles et combien cela me coûte. Cela me touche d’allumer la télévision ou de voir les versions des réseaux qui ne sont pas les vraies. Mais je l’accepte parce que ça fait partie du mauvais et de qui je suis. J’ai décidé de me séparer de lui mais nous continuerons d’être une famille avec Mauro», écrit-elle.

La suite après cette publicité

Les histoires du sulfureux duo font régulièrement les choux gras de la presse en Argentine et en Italie, leur pays d’adoption. Ce n’est pas la première fois qu’ils traversent une crise conjugale, ce que ne manque jamais de relater Wanda Nara sur ses réseaux sociaux. Du temps où Icardi évoluait au PSG, il avait reçu l’autorisation de son club de voyager jusqu’en Argentine afin de recoller les morceaux avec la mère de ses enfants. Le couple s’était alors reformé malgré les histoires de tromperie.