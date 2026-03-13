TF1 arrête Téléfoot en fin de saison

TF1 a tranché. Ce vendredi, Paris Match révèle que la chaîne de télévision a pris une décision forte avec l’émission diffusée le dimanche matin et présentée depuis quelques années par Grégoire Margotton. Le média assure que Téléfoot va s’arrêter à l’issue de cette saison.

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Présente depuis 49 ans sur le petit écran, l’émission culte a vu ses audiences chuter. Raison pour laquelle TF1 a souhaité arrêter les frais. La chaîne de télévision a annoncé la nouvelle aux équipes. Le magazine devrait connaître «une nouvelle vie sur la plateforme TF1+» écrivent nos confrères mais elle ne sera plus diffusée sur la première chaîne de France. Malgré tout, TF1 compte organiser en 2027 un rendez-vous évènement pour les 50 ans de Téléfoot. Le sport ne disparaîtra pas non plus de la grille des programmes puisque la chaîne planche sur de nouveaux formats multisport à proposer le dimanche matin.