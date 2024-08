Le PSG frappe un grand coup avec la venue de João Neves

C’est probablement le gros coup de l’été du PSG… en attendant son futur attaquant. Le club de la capitale vient d’annoncer le transfert officiel de João Neves en provenance de Benfica. Coût de l’opération : 60 millions d’euros (+ 10M€ de bonus). Vous le savez depuis plusieurs semaines maintenant, le milieu de terrain portugais était devenu la grande priorité de Luis Enrique dans ce secteur de jeu pour ce mercato estival. «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer le transfert de João Neves. Le milieu de terrain de 19 ans a signé un contrat de 5 ans avec le club», précise le communiqué du club parisien.

Les négociations ont duré un long moment entre les deux clubs, en raison de l’Euro notamment, malgré les bonnes relations entre la direction des Aguias et Luis Campos, et les récentes affaires (Gonçalo Ramos, Juan Bernat, Julian Draxler). Le PSG a fini par obtenir gain de cause, sans verser la clause libératoire de 120 M€ de l’international (9 sélections), qui a signé un contrat de 5 saisons à Paris, soit jusqu’en juin 2029.

Dans ces discussions, le champion de France en titre a même réussi à faire partir l’un de ses indésirables en la personne de Renato Sanches. Le milieu de terrain, prêté à la Roma l’an passé, va retrouver son club formateur qu’il a quitté en 2016 pour filer du côté du Bayern Munich. Cet argument a sans doute pesé dans les négociations, surtout que la présence d’autres grands clubs européens, Manchester United en tête, auraient pu faire basculer ce transfert dans une autre direction.

Le désir de João Neves de rejoindre le PSG a également joué. Ce dernier souhaitait franchir le pas en venant en France, au sein d’un club où il connaît déjà bon nombre de ses compatriotes avec qui il évolue en équipe nationale (Danilo, Ramos, Nuno Mendes, Vitinha), en plus de quelques lusophones (les Brésiliens Marquinhos, Beraldo et Moscardo). Ces derniers jours, le joueur de 19 ans a même refusé une prolongation de Benfica pour faciliter son transfert à Paris, où il verra ses émoluments exploser.

«Nous sommes ravis d’accueillir João Neves dans la famille du Paris Saint-Germain. João est l’un des joueurs les plus talentueux du Portugal et de la scène internationale. Il était tellement passionné de rejoindre le Paris Saint-Germain et déterminé à se battre pour le maillot - ce que nous attendons de tous nos joueurs. Nous continuons à construire une fantastique équipe jeune au Paris Saint-Germain - basée sur le travail d’équipe, le talent et l’esprit collectif - qui est le fondement du grand avenir de notre Club», a de son côté déclaré le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.