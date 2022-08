L'OM active la piste Francesco Acerbi

La suite après cette publicité

L'OM attend encore au moins un défenseur central. Malgré les arrivées d'Isaak Touré, Samuel Gigot et Chancel Mbemba au cours du mercato estival 2022, notamment pour pallier un secteur de jeu orphelin de William Saliba, qui s'éclate avec Arsenal, le club de la cité phocéenne entend bien renforcer encore un peu plus l'arrière-garde d'Igor Tudor. Surtout avec une saison où les Marseillais retrouveront la Ligue des champions.

Au micro de Canal +, avant le coup d'envoi du match face au FC Nantes, Pablo Longoria n'a justement pas caché la volonté du club de recruter un nouveau joueur à ce poste. « On doit encore compléter l'effectif. D'ici au 31 août, on doit faire quelque chose. Le niveau d'exigence, on le connaît. On doit continuer à mettre en place un effectif qui colle avec le coach et qui va dans la direction du football qu'on veut développer. D'ici au 31 août, on va chercher à s'améliorer. (Sur les rumeurs) Il faut du concret dans la vie. C'est vrai qu'on cherche un défenseur central, qu'on cherche des opérations pour renforcer la prestation défensive de l'équipe ».

Acerbi pas contre un départ de la Lazio

En ce sens, le président olympien et ses équipes avancent sur le transfert d'Eric Bailly, le défenseur de Manchester United. Mais ce n'est pas tout. D'après les informations de L'Équipe, l'Olympique de Marseille pense aussi à Francesco Acerbi (34 ans), l'expérimenté joueur de la Lazio Rome. Les Phocéens ont ainsi déjà approché l'entourage du joueur dans cette optique. L'international italien (25 capes, 1 but) ne semble pas fermé à l'idée de quitter la capitale transalpine.

La piste menant à celui qui est arrivé à la Lazio en 2018, en échange de 12 M€ alors qu'il évoluait à Sassuolo, pourrait toutefois n'être qu'une sorte de plan B, dans le cas où Eric Bailly n'arriverait pas sur la Canebière dans les prochains jours. Francesco Acerbi pourrait aussi débarquer du côté du Vélodrome en cas de départ de Duje Ćaleta-Car d'ici la fermeture du marché des transferts. Une chose est sûre : Igor Tudor va bien compter un nouveau défenseur central dans ses rangs prochainement. Reste à savoir le(s)quel(s).