Premier League : Arsenal enchaîne sans trembler à Bournemouth, William Saliba sublime buteur

Les Gunners confirment leur excellent début de saison 2022-2023. Après avoir disposé de Crystal Palace puis de Leicester, Arsenal s'est de nouveau imposé ce samedi, à Bournemouth (3-0), dans le cadre de la 3ème journée de Premier League. Une performance plus jamais atteinte dans le nord de Londres depuis l'exercice 2004-05. Le tout notamment grâce à un début de partie clinique réalisé par la troupe de Mikel Arteta, qui alignait le même XI de départ pour les trois premières rencontres. Une première, là aussi, depuis la saison des Invincibles.

La suite après cette publicité

Au cœur d'une nouvelle entame idéale au Vitality Stadium, Arsenal a fait la différence par l'intermédiaire de Martin Ødegaard, auteur d'un doublé express. Avec l'aide, une fois n'est pas coutume, d'un Gabriel Jesus toujours aussi intenable sur le front de l'attaque. Le Norvégien, en renard des surfaces, a d'abord bien suivi une frappe de Gabriel Martinelli repoussée par Mark Travers (0-1, 5e)... après un numéro d'artiste signé Jesus, qui a effacé 3 joueurs adverses avant de servir son compatriote. Puis le capitaine des Gunners a profité d'une remise probablement involontaire de son n°9 pour faire le break (0-2, 11e).

Une belle inspiration de Saliba pour clôturer le spectacle

De quoi rapidement mettre à terre une formation des Cherries incapable de mettre le pied dans la première demi-heure. Il aura d'ailleurs fallu attendre le retour des vestiaires (51e) pour voir le premier tir des locaux, qui ont timidement repris leurs esprits avec les entrées de Lewis Cook et de Jaidon Anthony à la pause. Et pourtant. Malgré une maîtrise peut-être moins évidente d'Arsenal, ce sont bien les Canonniers qui ont aggravé le score au tableau d'affichage. William Saliba, sur une remise de Granit Xhaka, a déposé un amour de frappe du pied gauche en première intention au fond des filets de Bournemouth (0-3, 54e).

Le joueur prêté à l'OM l'an dernier a alors laissé éclater sa joie. Une réalisation synonyme de jolie récompense pour l'international français, malheureux buteur contre son camp face à Leicester, mais encore impérial en défense aux côtés de l'ancien Lillois Gabriel Magalhães. Gabriel Jesus, qui demeure le joueur impliqué dans le plus de buts depuis le début de saison en Premier League (2 buts, 3 passes décisives), aurait pu participer à la fête si la VAR n'avait pas détecté un léger hors-jeu du Brésilien sur une belle ouverture d'Ødegaard (73e).

Les pensionnaires de l'Emirates Stadium, qui auraient pu corser un peu plus l'addition si l'entrant Eddie Nketiah n'avait pas manqué de justesse face à Travers (90e+1), sont même repartis du plus petit stade du Royaume avec un clean-sheet. Notamment grâce à la vigilance d'Aaron Ramsdale face à Kieffer Moore (79e, 90e+3), alors que les hommes de Scott Parker ont décidé de lâcher les chevaux un peu trop tard, en vain (85e). Le promu Bournemouth a encore du boulot pour espérer tenir tête aux cadors anglais. Grâce à ce nouveau succès, Arsenal reprend de son côté provisoirement la tête du classement en Premier League et confirme surtout son début de saison canon.