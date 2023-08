Han-Noah Massengo rebondit à Burnley

Libre de tout contrat après quatre années passées à Bristol, qui l’a ensuite prêté à Auxerre la saison passée pour les six derniers mois, le milieu de terrain franco-congolais Han-Noah Massengo rebondit en Premier League. En effet, l’international Espoirs tricolore (2 sélections), absent de la première liste de Thierry Henry, rebondit chez les Clarets de Vincent Kompany, puisqu’il s’engage avec Burnley, promu en Premier League cette saison, pour les quatre prochaines années.

«Je me sens vraiment bien. J’ai discuté avec le manager et j’ai tout de suite voulu venir ici. J’ai vu que le manager et le club me voulaient et je voulais en faire partie. Cela signifie beaucoup pour moi», a déclaré le joueur de 21 ans dans le communiqué du club anglais, qui s’est également réjoui de son arrivée dans son communiqué. «Le Burnley Football Club est heureux de confirmer la signature de l’international français U21 Han-Noah Massengo pour une durée de quatre ans. Le milieu de terrain central de 22 ans rejoint les Clarets après la fin de son contrat avec Bristol City cet été.»