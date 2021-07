L'OL va affronter Porto en amical

L'Olympique Lyonnais poursuit sa préparation estivale avec un stage à Murcie (19 au 25 juillet). Des amicaux sont notamment prévus face à Villarreal (22 juillet) et le Sporting CP (25 juillet). Les hommes de Peter Bosz enchaîneront avec un ultime test le 31 juillet avant la reprise contre le Stade Brestois 29 le 8 août.

«Une semaine avant le début du championnat de France de Ligue 1 Uber Eats, l’Olympique Lyonnais jouera un sixième et dernier match amical face au FC Porto le samedi 31 juillet, à 18h30 (heure française). Un nouvel adversaire de qualité pour l’OL puisque l’équipe de Sergio Conceicao, 2ème du dernier championnat portugais, disputera la Ligue des Champions cette saison. La rencontre, qui se disputera à huis clos, aura lieu à l’Estádio do Dragão de Porto, et viendra conclure la préparation des hommes de Peter Bosz.»