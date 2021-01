BL : le Bayern Munich s'envole et enfonce un peu plus Schalke 04

Choc des extrêmes en Allemagne avec le leader, le Bayern Munich qui se déplaçait sur la pelouse de Schalke 04, la lanterne rouge. En ouverture de la saison, le Rekordmeister avait déroulé en s'imposant 8-0. Cette fois-ci, ça a été un peu plus dur contre des Knappen combatifs mais tout de même dépassés. En fin de première période, Thomas Müller a débloqué la situation bien servi par Joshua Kimmich (33e).

Décidément en forme, Joshua Kimmich a trouvé idéalement Robert Lewandowski au retour des vestiaires dans la profondeur. Le Polonais s'est joué du gardien avant de marquer (54e). Joshua Kimmich a délivré une troisième passe décisive pour Thomas Müller (88e) en fin de match avant que David Alaba inscrive aussi son but (90e). Une victoire 4-0 pour le Bayern Munich qui compte 7 points d'avance sur le RB Leipzig son dauphin. Derrière, Schalke 04 est bien dernier avec dix points de retard sur l'Arminia Bielefeld premier non relégable et huit points de retard sur le FC Cologne le barragiste.

Le classement de la Bundesliga