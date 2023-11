EdF, PSG : Adrien Rabiot envoie un message à Warren Zaïre-Emery

Dans un entretien accordé à Canal +, Adrien Rabiot, milieu de la Juventus et de l’équipe de France, est revenu sur sa trajectoire. L’occasion également pour lui d’évoquer le jeune Warren Zaïre-Emery (17 ans), appelé pour la première fois par Didier Deschamps.

«C’est un Titi, on est une confrérie, une secte de Titis (rires). En tant que parisien, joueur formé au club, on est content de voir des joueurs sortir du centre de formation après nous. Il a l’air très posé, très calme, très réfléchi et techniquement c’est un super joueur», a ainsi confié le Tricolore de 28 ans. L’intéressé appréciera…