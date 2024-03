Atlético - Inter Milan : les compositions sont là

Les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions 2024 se concluent ce soir avec le choc entre l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan. A domicile, les Colchoneros s’organisent dans un 3-5-2 avec Jan Oblak qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Stefan Savic, Axel Witsel et Mario Hermoso en défense tandis que Nahuel Molina et Samuel Lino officient comme pistons. Rodrigo De Paul, Koke et Marcos Llorente se retrouvent dans l’entrejeu. Antoine Griezmann est associé à Alvaro Morata en attaque.

De leur côté, les Italiens s’articulent dans un 3-5-2 avec Yann Sommer dans les cages derrière Benjamin Pavard, Stefan de Vrij et Alessandro Bastoni. Les couloirs sont occupés par Denzel Dumfries et Federico Dimarco. Hakan Çalhanoğlu est placé comme sentinelle avec Nicolo Barella et Henrikh Mkhitaryan à ses côtés. Devant, on retrouve un duo constitué de Lautaro Martínez et Marcus Thuram.

Les compositions

Atlético de Madrid : Oblak - Savic, Witsel, Hermoso - Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino - Morata, Griezmann

Inter Milan : Sommer - Pavard, De Vrij, Bastoni - Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Martínez