Les crampons des stars de l'Euro 2020

Alors que la première journée de l'Euro 2020 vient de s'achever ce mardi 15 mars avec les victoires du Portugal et de la France face à la Hongrie et l'Allemagne, toutes les stars ont joué au moins un match et nous avons pu découvrir leurs paires de crampons, parfois surprenantes, que nous vous présentons aujourd'hui.

La suite après cette publicité

La plupart des grands joueurs de ce championnat d'Europe sont évidemment équipés par Nike et adidas qui sont les deux géants du marché mais Puma, New Balance ou encore Under Armour se distinguent à l'aide de stars comme Antoine Griezmann, Raheem Sterling ou Memphis Depay, qui mettent leurs derniers silos en avant. Il est aussi important de noter que comme à chaque grande compétition internationale, certains équipementiers gâtent leurs ambassadeurs avec des chaussures signatures totalement personnalisées.

Face à la Croatie à Wembley, Harry Kane a arboré ses superbes Phantom GT personnalisées par Nike pour honorer ses titres de meilleur buteur et de meilleur passeur de Premier League. Cette paire de crampons que nous vous présentions au début du mois de juin se distingue par son coloris unique mais conserve les mêmes caractéristiques techniques que la Phantom GT du pack Impulse portée par Romelu Lukaku et quelques étoiles montantes du football européen.

Le numéro 9 belge, mais aussi Phil Foden et Mason Mount, ont particulièrement brillé lors de cette première journée avec leur paire de Phantom GT couleur citron. Bien qu'il ait été moins en réussite, Kai Havertz a également arboré ces chaussures très flashys où l'on retrouve du Flyknit sur l'empeigne avec la technologie ACC qui optimiserait le contrôle du ballon dans toutes les conditions de jeu. Pourtant, ces joueurs n'en n'ont sans doute pas besoin tant le ballon leur colle aux pieds !

Au milieu des mastodontes, New Balance tente de se faire une place et peut désormais compter sur Raheem Sterling qui a rejoint la marque juste avant l'Euro. Comme Harry Kane, l'ailier de Manchester City a la chance de disputer cette grande compétition avec une paire de crampons signature que nous vous avions présenté suite à la victoire anglaise face aux Croates grâce à un but d'un certain... Raheem Sterling !

Il n'y a pas que les joueurs offensifs qui sont de véritables stars, Paul Pogba en est aussi une et il a éclaboussé la rencontre face à l'Allemagne de tout son talent. Le numéro 6 des Bleus arbore le dernier coloris gris métal de la Predator Freak en tant qu'ambassadeur du silo. Issue du pack Showpiece, cette paire met en avant les mêmes technologies que la Predator Freak du pack Superspectral chaussée par David Alaba.

Fort de son transfert récent au Real Madrid, l'Autrichien est l'un des joueurs les plus scrutés de cet Euro et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a répondu présent lors du premier match face à la Macédoine du Nord, offrant notamment une passe décisive. L'ex Munichois arbore des Predator Freak au coloris violet-rose où l'on distingue les Demonskin qui sont des petites écailles en caoutchouc placées sur l'empeigne afin d'optimiser le toucher de balle, en plus d'apporter un look « punk » à la paire.

Impossible de parler de stars sans parler de la Nike Mercurial aussi connue pour être la chaussure de football la plus populaire des 20 dernières années. Ambassadeur principal du silo depuis plus de quinze ans, Cristiano Ronaldo a eu droit à une nouvelle paire signature pour l'Euro. Nommé « Spark Positivity », le nouveau bijou de CR7 lui a porté chance puisqu'il a inscrit un doublé contre la Hongrie lors de la première journée. Cette Mercurial Superfly 8 rouge et blanche ne présente aucune nouveauté technologique par rapport à la paire de Mercurial au coloris vert-bleu turquoise chaussée par Kylian Mbappé.

Avec Luka Modrić, Nicolò Barella, Joshua Kimmich ou encore Patrick Schick, qui a marqué ce début d'Euro avec un doublé et un lobe du milieu de terrain, Kylian Mbappé arbore la spectaculaire Mercurial du pack Impulse où l'on retrouve la technologie Vaporposite qui est une tige en mesh qui améliorerait le contrôle du ballon et donnerait la sensation d'avoir une seconde peau grâce à sa finesse.

La finesse, c'est justement ce qui définit la Copa qui fait son grand retour à l'Euro après avoir dominé la compétition dans les années 1980. Dévoilée en début d'année, la Copa Sense présente des caractéristiques techniques uniques. On retrouve le légendaire cuir de kangourou qui se trouvait sur les premières Copa Mundial portées par Franz Anton Beckenbauer. Ce cuir est combiné aux nouvelles technologies SensePods, TouchPods et SoftStuds. Durant ce championnat d'Europe, ce sont à nouveau des Allemands qui mettent cette paire en avant puisque İlkay Gündoğan et Manuel Neuer arborent le coloris rose et blanc du pack Superspectral.

Alors que de nombreuses rumeurs envoyaient Memphis Depay chez un autre équipementier depuis plusieurs mois, c'est bien avec une paire d'Under Armour que le numéro 10 néerlandais a débuté l'Euro. Mieux encore, c'est avec une paire totalement inédite qu'il a joué contre l'Ukraine. La Magnetico Pro SL du joueur qui devrait rejoindre le Barça se présente dans un coloris blanc accompagné d'une touche multicolore sur l'empeigne, pouvant rappeler la paire de Puma portée par Antoine Griezmann.

L'homme fort du dernier Euro des Bleus est aussi l'arme principale de Puma avec Neymar. Le numéro 7 de l'équipe de France est l'ambassadeur de l'Ultra depuis plusieurs années mais il n'est plus si seul puisqu'en plus du numéro 10 brésilien, il s'est vu rejoindre par son coéquipier Raphaël Varane et quelques autres stars françaises comme Kingsley Coman ou Wissam Ben Yedder. Les quatre français arborent l'Ultra 1.2 du pack Spectra avec son coloris blanc éclatant et sa tige synthétique « MatryxEVO » multicolore, conçue avec des filaments de carbone et des fibres d'aramide (Kevlar®) pour plus de résistance, de légèreté et de souplesse dans le but d'optimiser la vitesse. On comprend donc pourquoi les fusées que sont Kingsley Coman et Raphaël Varane ont rejoint la marque au félin bondissant cette année.

Superstar attendue de ce championnat d'Europe tant son retour en équipe de France a fait parler, Karim Benzema porte une paire de crampons de la même couleur que Paul Pogba. Ambassadeur de la X Ghosted, le numéro 19 des Bleus a abandonné sa paire rose du pack Superspectral juste avant l'Euro pour chausser la X grise du pack Showpiece. Face aux Allemands, KB9 a notamment fait parler son explosivité grâce à la semelle SpeedFrame et son insert Carbitex en fibre de carbone. La chaussure de la vitesse d'adidas connaît un grand succès sur cet Euro puisque N'Golo Kanté, Thomas Müller ou encore Timo Werner l'arborent également dans un coloris rose flashy.

Le succès, la Nemeziz le connaît un peu moins cet été alors qu'elle vit sa dernière compétition européenne puisqu'elle va être abandonnée au profit de la nouvelle X. Avant de faire ses adieux, l'ancien silo de Lionel Messi pourrait tout de même briller tout au long de l'Euro aux pieds de Ciro Immobile, buteur avec l'Italie face à la Turquie, Serge Gnabry ou Bernardo Silva. Ces trois joueurs de classe mondiale portent la Nemeziz dans son coloris zébré qui saute aux yeux. Cette paire est prisée pour le maintien et l'agilité avec sa tige en textile Tension Tape qui enveloppe le pied.

Tout au long de cet Euro qui s'annonce palpitant, nous verrons donc des paires de crampons de toutes les couleurs aux pieds des plus grandes stars européennes qui ont, pour certaines, été particulièrement gâtées par leurs équipementiers avec des chaussures signatures très originales !