Real Madrid - Getafe : les compositions officielles

C’est parti pour une nouvelle journée de Liga sur le site Foot Mercato ! Ce samedi, le Real Madrid reçoit dans son antre du Santiago Bernabeu Getafe pour le compte de la 4ème journée de championnat d’Espagne 2023-2024. Une opposition très attendue dans la capitale espagnole après un début de saison réjouissant sur le plan comptable. Et pour cause, actuel leader de Liga (9pts), le club merengue est la seule formation à avoir remporté ses trois premières sorties en championnat. Une bonne série que les Madrilènes espèrent prolonger à domicile face à Getafe, auteur de son côté d’un départ contrasté sur la scène nationale. Onzièmes au classement (1V, 1N, 1D), les hommes de José Bordalas ont en effet enregistré leur unique victoire le week-end dernier face à Alaves (1-0), mais espèrent confirmer cette performance et créer l’exploit face à la Casa Blanca. Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 16h15.

La suite après cette publicité

Pour cette nouvelle sortie en Liga, Carlo Ancelotti, privé de plusieurs cadres tels que Thibaut Courtois, Eder Militao et Vinicius Jr suite à des blessures, a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-3-1-2, très performant depuis le début de saison. Sans grande surprise, David Alaba est aligné en défense centrale avec Antonio Rüdiger tandis que Kepa Arrizabalaga garde les buts. Le milieu de terrain sonnera français avec la présence d’Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga aux côtés de Luka Modric. Enfin, la ligne offensive sera quant à elle composée de Jude Bellingham, homme fort de ce début de championnat, aligné derrière le duo Joselu-Rodrygo. Du côté des visiteurs, José Bordalas ne bouleverse pas ses plans suite à son récent succès. L’attaque sera emmenée par le précieux Borja Mayoral, épaulé par Juanmi Latasa.

Les compositions :

Real Madrid : Kepa - Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran Garcia – Tchouaméni, Camavinga, Modric - Bellingham - Joselu, Rodrygo.

La suite après cette publicité

Getafe : Soria - Suarez, Domingos Duarte, Mitrovic, Alderete, Alvarez - Alena, Maksimovic, Djene - Latasa, Mayoral.