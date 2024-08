Le FC Barcelone pense à recruter un ancien espoir du Real Madrid

Plus tôt cette semaine, les supporters catalans ont enfin reçu une bonne nouvelle. Leur club a enfin passé le deuxième sur le mercato et a conclu l’arrivée de Dani Olmo. Après un sacré Euro 2024 avec la Roja, le joueur qui était parti en Croatie pendant son adolescence revient à La Masia. Un joli renfort pour Hansi Flick, qui avait jusqu’ici dû se contenter de la seule arrivée de Pau Victor.

On le sait, le Barça n’a pas abandonné l’idée de faire venir Nico Williams et tente encore de convaincre l’ailier basque. Surtout qu’après le contrat signé avec Aramark, les Barcelonais ont une meilleure marge de manœuvre vis-à-vis du fair play financier de la Liga, et donc plus de facilités pour recruter que jusqu’à maintenant. La direction du club a aussi l’intention de se renforcer derrière et veut faire revenir João Cancelo.

Une option peu onéreuse

Et AS dévoile que les Barcelonais ont une nouvelle piste pour leur défense. Le club a ainsi pris des renseignements sur Sergio Reguilón, le latéral gauche de 27 ans de Tottenham, formé au Real Madrid. Recruté pour 30 millions d’euros à l’été 2021, il n’a jamais réussi à s’imposer du côté de Londres et a enchaîné les prêts. Le Barça le voit comme une option low cost intéressante et moins chère que Cancelo, afin de renforcer le côté gauche de la défense où il n’y a qu’un latéral de métier : Alejandro Baldé.

Les dirigeants de Tottenham ne devraient d’ailleurs pas mettre énormément d’obstacles à un départ du joueur formé à La Fabrica du Real Madrid, puisqu’il est en fin de contrat dans un an et les Anglais n’ont pas l’intention de le garder. Le FC Barcelone ne devrait donc pas avoir énormément de problèmes pour conclure l’opération. Affaire à suivre…