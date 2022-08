Jürgen Klopp taille le Barça

Il n'est pas le premier à être étonné du mercato XXL que réalise le FC Barcelone cet été. Jürgen Klopp, manager de Liverpool s'interroge sur les moyens que dispose le Barça pour faire autant de transfert durant ce mercato estival. Selon le technicien allemand dans les colonnes de Kicker, il est impossible de recruter autant de joueurs sans en avoir les moyens : « je ne le comprends pas, pour plusieurs raisons. Si vous me dites que je n’ai pas d’argent, alors je ne dépense rien. Ma carte de crédit a déjà été bloquée deux fois, heureusement c’était il y a plusieurs années (rires). Je vois ça comme un fan de football, et je ne comprends pas. Le seul club que je connais qui a un jour vendu son stade et d’autres droits était le Borussia Dortmund. Aki Watzke (actuel propriétaire du BVB) a dû venir à la dernière seconde pour sauver le tout. Et je ne sais pas s’il y a un Aki Watzke à Barcelone. »

La suite après cette publicité

Pour rappel, le Barça a déjà dépensé 153 millions d'euros pour recruter Raphinha, Robert Lewandowski et Jules Koundé. Sans compter les arrivées de Franck Kessié et d'Andreas Christensen, tous deux arrivés libres. Du côté des ventes, c'est bien différent : 20 millions récupérés pour Philippe Couthinho (Aston Villa) et 3 millions pour Trinaco envoyé au Sporting CP (prêt payant). Une balance loin d'être équilibrée...