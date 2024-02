Liga : Valence chute à Las Palmas

Dans le prolongement du carton plein réalisé par le Real Madrid face à Gérone, la 24e journée de Liga s’enchaînait avec une dernière rencontre opposant Las Palmas à Valence, ce samedi. Auteur d’une première partie d’exercice encourageante, le club che avait l’opportunité de profiter de la défaite surprise de la Real Sociedad contre Osasuna plus tôt dans la journée pour se rapprocher davantage des places européennes en cas de résultat favorable.

Classement Live Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Las Palmas 35 24 5 10 5 9 25 20 9 Valence 35 24 0 10 5 9 29 29

En embuscade dans la première partie de tableau, Las Palmas a donné du fil à retordre aux hommes de Ruben Baraja. Maître de la possession, le club canari n’a toutefois pas suffisamment apporté le danger devant les cages de Mamardashvili. En face, Valence s’est procuré deux occasions nettes signées Munir (28e) et Marmol (45e) sans non plus trouver la faille. Si Valence aurait pu obtenir un penalty pour une action litigieuse dans la surface adverse peu avant l’heure de jeu (55e), Las Palmas a offert une belle résistance à son adversaire avant de prendre les commandes au bout du temps réglementaire grâce à une réalisation de Suarez (1-0, 89e). Dans les arrêts de jeu, Cardona est venu sceller le succès définitif des siens (2-0, 90e+4). Ainsi, Las Palmas double Valence au classement.