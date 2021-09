Real Madrid : les confidences poignantes d'Eden Hazard sur ses deux premières saisons galères

L'idylle entre Eden Hazard demeure tout sauf un long fleuve tranquille. Débarqué en véritable rock star au Bernabeu en juillet 2019 pour plus de 100 millions d'euros, l'ailier belge a vu des blessures récurrentes contrarier son ascension. Car en Espagne et surtout au Real Madrid, tout le monde trépigne d'impatience à l'idée de voir les fulgurances du Diable Rouge sur une saison complète. Les socios de la Casa Blanca rêvent éveillés d'un exercice où Hazard permettrait à leur équipe de tutoyer les sommets, et ce sans aucune ombre au tableau. Car pour beaucoup, Hazard rime avec blessures, joueur fragile, à l'hygiène de vie contestable...

Une réputation peu flatteuse qui affecte le principal protagoniste. Dans une interview accordée à HLN, l'international belge se livre sans concession sur ses 24 mois madrilènes qui ont viré au cauchemar. En deux saisons, l'ancien Lillois a disputé 43 matchs toutes compétitions confondues pour cinq buts marqués avec les Merengues. Bien loin des statistiques affolantes qui ont façonné la légende du Belge à Stamford Bridge. Conscient de la déception qu'il provoque depuis son arrivée à Madrid, Eden Hazard assume clairement ne pas avoir répondu aux attentes.

Eden Hazard est revanchard

« Les gens pensent que je suis toujours blessé. C'est la vérité. Mais si vous revoyez ma carrière, il n'y a pas un joueur qui depuis dix ans a joué autant de matchs que moi. Je fais ce que j'ai à faire. Je travaille quotidiennement avec le kiné, le préparateur physique au Real, on a fait un super boulot en début de saison. Pour le moment, ça se passe bien, mais je ne suis pas encore à 100% », lâche ainsi l'ancienne figure de proue de Chelsea. L'ailier belge ne l'occulte pas, s'il n'atteint pas la plénitude de ses moyens physiques, son jeu, son explosivité en pâtiront. Sur le bon chemin avant d'appréhender les éliminatoires au Mondial 2022 avec la Belgique, le natif de la Louvière ne peut s'empêcher de regarder dans le rétroviseur et évoquer ces derniers mois forcément pénibles.

« Parfois, cela a été difficile d'être blessé. Vous voulez jouer et vous essayez de le faire. Mais vous avez toujours mal. Ce sont les pires moments. Parfois, c'est difficile à comprendre : vous faites tout ce que vous devez faire pour que ça se passe bien et ça ne fonctionne pas... Alors vous vous dites, mieux vaut ne rien faire finalement, » confie un brin fataliste l'intéressé. Mais pas question de se retrancher dans le passé, la cuvée 2021-2022 s'annonce haletante, tant avec le Real Madrid qu'avec les Diables Rouges. Conscient de l'investissement effectué par le Real, Eden Hazard revanchard veut à nouveau subjuguer les observateurs grâce à son talent. « Le Real Madrid a déjà dépensé beaucoup d'argent pour moi. Je veux le lui rendre. J'ai signé cinq ans. Les deux premières années ça ne s'est pas bien passé, mais je me dis que j'en ai encore trois autres pour prouver ma valeur. J'espère que ça va bien se passer, j'espère me lever le matin, aller à l'entraînement et me dire, je suis en parfaite santé, je me sens bien. » Un souhait partagé par tous les supporters du Real Madrid...