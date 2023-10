Newcastle-PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

Si le PSG est loin d’être impérial en Ligue 1, sa belle victoire acquise face au Borussia Dortmund au Parc des Princes (2-0) il y a deux semaines pour l’ouverture de la phase de poules de l’UEFA Champions League a rassuré les supporters de la Porte d’Auteuil. Mais pas le temps de savourer et place à un nouvel adversaire de choix dans ce groupe de la mort de Champions League. Et c’est une équipe redoutable bien qu’inexpérimentée qui va défier le club champion de France.

Newcastle, qui retrouve l’UEFA Champions League 20 ans après sa dernière participation, nourrit de grandes ambitions et espère passer l’hiver au chaud pour atteindre les 1/8e de finale de la compétition. Pour cela, il va falloir sortir le grand jeu face au Paris Saint Germain dans un Golfico qui promet beaucoup. D’un côté, les Magpies sous pavillon saoudien et de l’autre, une équipe de Paris version Qatar. Un match qui dépasse le cadre du football entre deux grosses puissances du Moyen-Orient. Ce nouveau duel, qui est sans doute l’une des plus belles affiches de cette deuxième journée de la phase de poules, est très attendu. Même avec quelques absents notables sur blessures (Sven Botman, Joe Willock, Harvey Barnes et les incertitudes Callum Wilson et Joelington), l’ancien club de David Ginola, qui a joué dans les deux camps, devrait évoluer en 4-3-3 Avec le surprenant coach Eddie Howe, Newcastle devrait notamment évoluer avec Bruno Guimaraes et Sandro Tonali dans l’entrejeu plus Almiron et Alexander Isak en attaque.

Du côté du PSG et avec de nombreux absents blessés ou convalescents (Nuno Mendes, Kimpembe et Asensio), tout simplement non inscrits sur les listes de ldC (Kurzawa, Ekitike, Ndour) ou en sélection (Lee Kang-In), la formation coachée par Luis Enrique affichera un visage très séduisant en 4-3-3 bien que loin de leurs bases. Gigio Donnarumma, moins discuté ces dernières semaines, gardera le but du PSG. Une défense classique est annoncée. Achraf Hakimi à droite et Lucas Hernandez à gauche animeront les couloirs quand le capitaine Marquinhos sera associé à Milan Skriniar. Au milieu de terrain, Warren Zaire-Emery, Vitinha et le rugueux, mais déjà indispensable, Manuel Ugarte se chargeront de mettre la pression sur le milieu des Magpies. Enfin en attaque, une attaque 100 % française Mbappé-Dembélé-Kolo Muani pourrait être alignée, à moins que le technicien espagnol ne choisisse finalement Gonçalo Ramos au détriment de Randal Kolo Muani.

Le PSG est donc une nouvelle fois attendu au tournant dans ce groupe F face à une équipe de Premier League qui a réalisé un début de saison relativement décevant, avant de sacrément relever la tête ces dernières semaines grâce à 4 victoires et un nul toutes compétitions confondues, dont un tonitruant 0-8 infligé à Sheffield United. Kylian Mbappé loin d’être à 100 %, Ousmane Dembelé et Randal Kolo Muani qui peinent tous deux à trouver la bonne carburation depuis qu’ils sont arrivés à Paris, sont tous à la recherche d’un match référence dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Regarder le match de foot Newcastle-PSG en streaming

Et comme vous le savez, il va falloir bousculer ses habitudes. Cette rencontre de Ligue des Champions, la dernière avant la grande refonte de la compétition prévue pour 2024, est de retour sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus, RMC Sport ou sur beIN Sports. Pour suivre cette opposition franco-anglaise, c’est désormais très simple il faudra se rendre sur C+ ce mercredi soir à 21h. Spectacle garanti pour cette rencontre déjà décisive pour la suite de la saison de ce PSG new look toujours présidé par Nasser Al-Khelaifi.

Si, comme tout bon fan de football et de la Coupe aux grandes oreilles, vous souhaitez regarder cette rencontre tranquillement installé chez vous, il faudra vous connecter sur votre compte CANAL+. Plusieurs solutions pour cela, puisque vous pouvez vous connecter à l'univers CANAL+ via votre box (Orange, SFR, Free, Bbox, Bouygues Telecom), votre Smart TV, votre ordinateur, une ChromeCast ou tout simplement votre smartphone.

Comment regarder le streaming Newcastle-PSG ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Newcastle vs PSG directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse chez vous pour peu que vous ayez un Wifi haut débit ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace.

