OM : Eric Di Meco flingue Dimitri Payet et Gerson

Zéro pointé. Hier soir, l'Olympique de Marseille a de nouveau été battu en Ligue des Champions. Cette fois-ci, c'est l'Eintracht Francfort qui l'a emporté 2 à 0 à l'Orange Vélodrome. Une désillusion pour Igor Tudor, qui avait choisi d'aligner Dimitri Payet et Gerson en soutien d'Alexis Sanchez. Et cela n'a pas été payant. D'ailleurs, le Français prend cher depuis hier soir. Sur le plateau du Moscato Show sur RMC Sport, Eric Di Meco, ancien joueur de l'OM et consultant, s'est payé l'ancien joueur du LOSC, ainsi que son coéquipier brésilien.

«Bien sûr qu'il (Igor Tudor, ndlr) a une part de responsabilité puisqu'on l'encense depuis le début. On l'a même encensé sur le dernier match avec des changements assez précoces et du coup une influence sur le jeu. Donc là, on est obligés de dire qu'il s'est trompé. Sur ses choix, là où je comprends ce qu'il fait c'est que souvenons-nous qu'il s'est fait siffler alors qu'il n'avait pas encore coaché une minute car il avait mis Payet sur le banc, parce qu'il n'avait pas fait jouer Bamba Dieng...Cette question sur Payet à chaque match que Dieu fait, chaque conférence de presse que Dieu fait, on lui demande pourquoi il n'est pas sur le terrain. On a la réponse. A un moment donné, on m'explique qu'il n'a pas joué depuis 15 jours et qu'il n'était peut-être pas en jambes. S'il joue tous les trois jours, on va nous expliquer qu'il est trop en jambes et trop fatigué. Hier soir, Tudor nous explique qu'ils étaient fatigués. Ce qui peut se comprendre. Le problème, c'est que quand tu vois les deux soutiens de l'attaquant (Harit et Ünder) ce qu'ils ont fait samedi soir dans le repli défensif, l'engagement et le rythme, je ne suis pas sûr que Payet et Gerson soient capables de le faire. Ne pas avoir Guendouzi hier sur le terrain, ça m'a fait mal (...) Payet derrière Alexis Sanchez, on était obligés de le voir. En plus, il l'avait annoncé. Mais le problème c'est que ce n'est pas possible pour mettre le rythme que veut mettre Tudor. Payet, on ne lui enlève pas tout ce qu'il a fait pour l'OM. Mais il n'a jamais mis de rythme et de percussion. Comme Vincent Moscato le dit, quand Gerson joue on dirait ma grand-mère. Il a été bon en fin de saison, mais on l'a cherché 6 mois. Il va à deux à l'heure lui aussi. Tout le monde pleure car il faut les mettre et quand ils sont sur le terrain, eh ben on le voit. Quand ça passe au niveau supérieur, on le voit. Le seul qui a été bon hier soir, c'est Bailly».