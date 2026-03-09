São Paulo se sépare d’Hernan Crespo

Revenu à la tête de São Paulo en juillet 2025 après un premier massage de dix mois en 2021, Hernan Crespo quitte à nouveau le club brésilien. L’entraîneur argentin de 50 ans a été limogé par la formation pauliste qui a officialisé la nouvelle sur son compte X.

La suite après cette publicité

«São Paulo annonce le départ de Hernán Crespo. Le São Paulo Futebol Clube a annoncé lundi 9 le départ de l’entraîneur Hernán Crespo. Les assistants Juan Branda et Victor López, les préparateurs physiques Federico Martinetti et Leandro Paz et le préparateur des gardiens Gustavo Nepote quittent également le club. Champion de São Paulo en 2021, Crespo a entamé son deuxième mandat au MorumBIS en juillet 2025. Depuis lors, il a dirigé l’équipe lors de 46 matchs, accumulant 21 victoires, sept nuls et 18 défaites. Au total, l’entraîneur argentin a dirigé 99 matchs, avec 45 victoires, 26 nuls et 28 défaites. Crespo a également manqué quatre matchs pour raisons de santé et a été remplacé par Juan Branda, tous en 2021 (deux nuls et deux défaites). São Paulo souhaite beaucoup de succès à Hernán Crespo et à son équipe technique dans la suite de leur carrière», peut-on lire dans le communiqué.