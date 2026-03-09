São Paulo se sépare d’Hernan Crespo
Revenu à la tête de São Paulo en juillet 2025 après un premier massage de dix mois en 2021, Hernan Crespo quitte à nouveau le club brésilien. L’entraîneur argentin de 50 ans a été limogé par la formation pauliste qui a officialisé la nouvelle sur son compte X.
O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (09) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de goleiros Gustavo Nepote.
Campeão paulista em 2021, Crespo iniciou sua segunda passagem pelo MorumBIS em julho de 2025. Desde então, dirigiu o time em 46 jogos, acumulando 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.
Somadas as duas passagens, foram 99 jogos sob o comando do treinador argentino, com 45 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Houve ainda quatro jogos em que Crespo se ausentou por questões de saúde e foi representado por Juan Branda, todos em 2021 (dois empates e duas derrotas).
O São Paulo deseja sucesso para Hernán Crespo e sua comissão técnica na sequência de suas carreiras.
«São Paulo annonce le départ de Hernán Crespo. Le São Paulo Futebol Clube a annoncé lundi 9 le départ de l’entraîneur Hernán Crespo. Les assistants Juan Branda et Victor López, les préparateurs physiques Federico Martinetti et Leandro Paz et le préparateur des gardiens Gustavo Nepote quittent également le club. Champion de São Paulo en 2021, Crespo a entamé son deuxième mandat au MorumBIS en juillet 2025. Depuis lors, il a dirigé l’équipe lors de 46 matchs, accumulant 21 victoires, sept nuls et 18 défaites. Au total, l’entraîneur argentin a dirigé 99 matchs, avec 45 victoires, 26 nuls et 28 défaites. Crespo a également manqué quatre matchs pour raisons de santé et a été remplacé par Juan Branda, tous en 2021 (deux nuls et deux défaites). São Paulo souhaite beaucoup de succès à Hernán Crespo et à son équipe technique dans la suite de leur carrière», peut-on lire dans le communiqué.
